- Madalina Mezei a confirmat ca ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, i-a cerut sa retina aeronavele Tarom la sol in ziua motiunii, acesta fiind motivul real al demiterii sale si a declarat, pentru Mediafax, ca ii va face plangere penala. Cuc raspunde, pe Facebook: sunt minciuni aruncate pe piața. Mezei…

- Toți cei 237 de parlamentari care au semnat moțiunea de cenzura inițiata de PNL impotriva Guvernului Dancila au acceptat sa voteze la vedere in momentul in care moțiunea va fi dezbatuta in Parlament, a anunțat Adrian Oros, vicepreședintele PNL.Vicepreședintele PNL, deputatul Adrian Oros, a…