Ministrul Transporturilor a inaugurat noul sediul al RAR Gorj

Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a inaugurat, duminica, la Targu Jiu, noul sediul al Registrului Auto Roman (RAR) Gorj, investitie in valoare de peste 10 milioane de lei.



Alaturi de ministru, la eveniment au participat directorul general al RAR, George-Adrian Dinca, autoritati locale si judetene, parlamentari de Gorj si primari.



"Obiectivul de investitii a fost inceput in 2017 (...), este un sediu modern, un sediu transparent (...). As vrea sa felicit constructorul care a dus la indeplinire acest obiectiv de peste 2 milioane de euro. Este un obiectiv care se putea…