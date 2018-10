Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Bacesti, din judetul Vaslui, a fost amendat de inspectorii Curtii de Conturi pe motiv ca nu a depus suficiente eforturi in vederea sumelor uriase inregistrate in contabilitatea institutiei ca amenzi. In topul datornicilor, se afla o prostituata ale carei amenzi reprezinta 20% din total.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a declarat, marți, ca, in urma cu o luna, au inceput procedurile de selecție pentru un nou director la Compania de Aeroporturi București, insa nu este o masura imediata pe care o va lua impotriva actualului manager.„Am demarat procedurile de selecție,…

- ​Administrația Prezidențiala va fi controlata de inspectorii Curții de Conturi in perioada septembrie -noiembrie 2018, potrivit documentului publicat vineri de organul de control, care in premiera afișeaza public programul de activitate pe perioada urmatoare si lista institutiilor care vor fi auditate…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a promis zilele trecute ca Magistrala 5 Raul Doamnei/Valea Ialomitei – Eroilor 2 se va deschide in martie 2019. Care vor fi insa trenurile folosite? Punerea in functiune cu calatori a Magistralei 5 de metrou pe Sectiunea Raul Doamnei – Eroilor se va face cu…

- Primaria Capitalei raspunde acuzatiilor din spatiul public conform carora pretul platit pentru tabara din Grecia pentru 1.000 de pensionari este mai mare cu aproximativ 135.000 de euro decat pretul oferit de aceeasi firma pentru aceleasi conditii. Astfel, PMB acuza sa suma prezentata de presa…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat joi ca datoriile CFR Marfa catre CFR SA (administratorul infrastructurii feroviare) trebuie executate „coerent”, dar fara sa se perturbe activitatea transportatorului, respectiv „sa nu omoram gaina care da oua”.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a participat, luni, 16 iulie a.c., la Londra la ceremonia de semnare a contractului prin care TAROM achiziționeaza cinci aeronave Boeing 737-MAX 8, construite special pentru operatorul nostru național. Semnarea acestei comenzi ferme intre compania TAROM, reprezentata…

- Prezent, vineri, in Ageș, Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a discutat cu primarii de municipii, cu prefectul județului și conducerea CJ Argeș despre prioritațile județului pe linie de infrastructura. Despre cel mai stringent dintre obiective, Autostrada Pitești-Sibiu, oficialul Guvernului a…