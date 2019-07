Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, le-a cerut directorilor companiilor din subordine restructurarea personalului TESA, inclusiv a posturilor de conducere, afirmand ca ar putea pleca cateva sute de persoane, daca asa vor arata noile organigrame. "Am cerut tuturor directorilor ca in urmatoarele doua…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a vizitat in noaptea de vineri spre sambata, lucrarile de consolidare ale podului de cale ferata situat pe magistrala Bucuresti – Constanta, precizand ca trebuie gasita o soluție cu Poliția pentru ca traficul sa fie deviat in zona, potrivit Mediafax.“Am…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat joi, la Palatul Victoria, ca ii sfatuiește pe șoferii UBER care au fost amendați in cursul zilei, dupa intrarea in vigoare a ordonanței privind taximetria, sa conteste in...

- * Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si presedintele Consiliului Judetean (CJ) Tulcea, Horia Teodorescu, au semnat, marti, contractul de finantare pentru modernizarea Portului Tulcea. Contractul are o valoare totala aproximativa de circa 40 de milioane de euro, suma care va fi finantata prin…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat, sambata, ca tronsonul doi al centurii ocolitoare a Zalaului va fi scos la licitatie pana cel tarziu in data de 24 mai. "Stiu ca este un obiectiv care s-a promis foarte mult acestui oras. Vorbesc de varianta de ocolire a municipiului Zalau.…

- Contractul de revizuire a studiului de fezabilitate a fost semnat cu firma Ingineria Especializada Obra Civil Industrial, din Spania, valoarea estimata fiind de 17,6 milioane de lei. Castigatorul licitatiei nu a fost contestat, a precizat ministrul Transporturilor."Procedura pentru revizuirea…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a venit sa verifice la fata locului lucrarile de reparatii la ceea ce e probabil cel mai prost drum national din zona de vest a Romaniei, DN 57. Din pacate, reparatiile se refera doar la portiunea din Caras-Severin. Doar aceasta este vizata in 2019. Drumul care…