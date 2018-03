Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc astazi, 27 februarie 2018, in jurul orei 10.00 pe Autostrada A1, sensul Deva-Sibiu dupa ce un autotren a derapat. Circulatia rutiera este blocata intre localitatile Simeria si Orastie, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara. Potrivit sursei…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, califica drept „regretabil” incidentul petrecut ieri cu un tren, pe ruta Zimnicea-Alexandria, dupa ce podeaua unui vagon s-a rupt in mers, iar inauntru a intrat zapada.

- A aflat și ministrul: CFR Calatori se confrunta cu un grav deficit de vagoane Compania CFR Calatori se confrunta cu "un grav deficit de vagoane", a declarat luni ministrul Transporturilor, Lucian Sova. "Compania se confrunta cu un grav deficit de vagoane, ma ocup sa gasesc o solutie, având…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova a declarat, luni, la Parlament, ca ”sunt ani buni de cand nu a mai mers cu trenul”, dar asta nu inseamna ca nu știe problemele din sistem. El a precizat, despre incidentul de la Zimnicea, unde un tren s-a dezintegrat. ”Este un accident regretabil”, a spus ministrul,…

- Premierul Viorica Dancila a spus ca ministrul Tranporturilor va raspunde cu funcția daca nu va realiza 60 de kilometri de autostrada. ”Am avut mai multe întâlniri cu ministrul Transporturilor. Vrem sa vedem un plan pâna pe 10-11 martie, un plan…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca pana pe 11 martie va fi prezentat un program etapizat privind obiectivele care trebuie indeplinite in domeniul transporturilor, dar si ca ministrul de resort va raspunde cu functia in cazul in care nu vor fi realizati in acest an 60 de kilometri de autostrada.…

- Premierul Viorica Dancila promite ca in acest an vor fi realizati 60 de kilometri de autostrada si spune ca daca nu se va intampla acest lucru ministrul Transporturilor va raspunde cu functia. De asemenea, ea a sustinut ca pana la sfarsitul anului 2020 Guvernul va realiza cei 350 de kilometri de…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ministrul Transporturilor va raspunde cu functia, daca nu va realiza 60 de km de autostrada, afirmand ca pana pe 11 martie va fi prezentata o etapizarea obiectivele care trebuie indeplinite in domeniul transporturilor. "Am avut mai…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca pana pe 11 martie va fi prezentat un program etapizat privind obiectivele care trebuie indeplinite in domeniul transporturilor, dar si ca ministrul de resort va raspunde cu functia in cazul in care nu vor fi realizati in acest an 60 de kilometri de autostrada.…

- Premierul Viorica Dancila, invitata duminica seara in studioul Romania TV, a discutat despre proiectele sale de infrastructura, subliniind ca isi asuma cu functia respectarea termenelor de finalizare. Ne propunem ca in acest an sa finalizam 60 de km de autostrada, iar pana la sfarsitul anului 2020 sa…

- "Am avut mai multe intalniri cu ministrul Transporturilor. Vrem sa vedem un plan pana pe 10-11 martie, un plan foarte bine documentat, cu etape, etape urmarite, cu persoanele care sa raspunda de fiecare etapa in parte, cu o evaluare a noastra, din doua in doua saptamani, astfel incat atunci cand…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca pana pe 11 martie va fi prezentat un program etapizat privind obiectivele care trebuie indeplinite in domeniul transporturilor, dar si ca ministrul de resort va raspunde cu functia in cazul in care nu vor fi realizati in acest an 60 de kilometri de autostrada.…

- "Ne propunem ca in acest an sa finalizam 60 de km de autostrada, iar pana in 2020 sa avem finalizati 350 km de autostrada. De asemenea, avem in vedere sa innoim flota TAROM, astfel ca vom cumpara 27 de aeronave noi. Din pacate, au fost intarzieri mari la Magistrala 5 de metrou, Drumul Taberei,…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a cerut constructorului lotului 3 al autostrazii Lugoj-Deva sa decida, in cel mult o saptamana, daca poate continua lucrarile pe acest tronson, care include nodul de la Holdea. In prezent, șantierul este finalizat in proporție de 80%.

- Lucian Sova, Ministrul Transporturilor, a spus, miercuri, ca in 2018 „tinde sa aiba curajul sa isi asume” receptia a circa 60 de kilometri de autostrada. „Tehnic inca sunt probleme consistente, desi exista unele elemente de promovare cu privire la calitatea autostrazilor ce ar putea fi date in folosinta.…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, sugereaza ca aproape 60 de kilometri de autostrada ar putea deveni operaționali in acest an. „Mi se ofera si un orizont mai optimist, in jur de 100 kilometri pe cele trei axe in esenta, dar inca nu mi-as asuma cifra de 100 (de kilometri – n. r.). Catre 60, desi…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat, miercuri, ca in 2018 "tinde sa aiba curajul sa isi asume" receptia a circa 60 de kilometri de autostrada. "Tehnic inca sunt probleme consistente, desi exista unele elemente de promovare cu privire la calitatea autostrazilor ce ar putea fi date in folosinta.…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat, miercuri, ca a fost inceputa o ancheta in rem privind pasarela care s-a prabusit peste calea ferata, la Ploiesti, afirmand ca va cere un inventar asupra punctelor de risc pe care cei de la calea ferata trebuie sa le identifice.

- Ministrul Transporturilor reactioneaza dupa incidentul grav produs in gara Ploiesti. Lucian Sova a anuntat ca a fost deschis un dosar penal in rem pentru a stabili cine sunt vinovatii. Ministrul mai spune ca a cerut celor de la CFR sa faca un inventar al pasarelelor si sa verifice starea lor pentru…

- Deputatul liberal de Suceava Ioan Balan il invita pe ministrul Transporturilor, Lucian Sova, sa viziteze soseaua de centura a municipiului Suceava, investitie demarata acum 10 ani si finalizata in proportie de 85% inainte ca sursele de finantare sa fie taiate.„Guvernele din ultimii 7 ani nu ...

- Traficul pe autostrada A1 pe sensul dinspre Sibiu spre Sebes a fost ingreunat, marti dupa-amiaza, din cauza a doua accidente rutiere, produse la distanta de aproximativ un kilometru. Doua persoane au fost ranite.

- Traficul pe autostrada A1 pe sensul dinspre Sibiu spre Sebes a fost ingreunat, marti dupa-amiaza, din cauza a doua accidente rutiere, produse la distanta de aproximativ un kilometru. Doua persoane au fost ranite.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova a participat impreuna cu presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, la o intalnire cu directorul general al Administratiei Porturilor Maritime Constanta APMC , Dan Nicolae Tivilichi si cu reprezentanti ai operatorilor portuari si ai armatorilor.Potrivit…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, uimește din nou! Acesta le-a spus jurnaliștilor, intrebat fiind cați kilometri de autostrada vor fi finalizați anul acesta, ca atat „cat vor fi terminați”.- Cați km de autostrada vor fi gata anul acesta, a intrebat un jurnalist. - Cați vor fi…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat marti ca a inceput demersurile pentru constituirea unui comitet interministerial activ care sa gestioneze problemele investitiilor in infrastructura strategica pe domeniile mediu, achizitii publice, autorizatii de constructie. "Am luat la cunostinta…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat marti ca a inceput demersurile pentru constituirea unui comitet interministerial activ care sa gestioneze problemele investitiilor in infrastructura strategica pe domeniile mediu, achizitii publice, autorizatii de constructie, informeaza economica.net.…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat marti ca obiectivul sau este ca managementul Spitalului CF 2 sa faca o vizita de documentare la Spitalul Judetean Bacau, de unde sa se intoarca mai pregatit pentru a administra “un spital in centrul Bucurestiului”. “Pot sa va vorbesc despre un exemplu…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat marti, referindu-se la eventuala inchidere a 100 de rute la CFR Calatori, ca se va lua o decizie dupa ce se va face o evaluare. El a spus ca au fost organizate supracontroale, pentru a se constata daca exista flux de calatori pe aceste rute. "Sunt…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a dat marti cateva declaratii despre starea lucrarilor din domeniul transporturilor, raspunsurile adresate intrebarilor jurnalistilor putand fi catalogate mai degraba sfidatoare, decat concludente.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, i-a convocat luni la minister pe directorii din cadrul Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza cele doua aeroporturi ale Capitalei, inclusiv pe noul director general, Dan Baciu. ”Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, i-a convocat…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, i-a convocat luni la minister pe directorii din cadrul Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza cele doua aeroporturi ale Capitalei, inclusiv pe noul director general, Dan Baciu.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a trimis joi Corpul de control la Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza cele doua aeroporturi ale Capitalei, in contextul in care aceasta a ramas fara un contract valabil cu o firma specializata in servicii de curatenie si salubritate,…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, i-a transmis deputatului ALDE de Suceava, Alexandru Baișanu, ca licitatia pentru finalizarea lucrarilor de centura ar urma sa aiba loc la inceputul acestui an. Alexandru Baișanu a precizat ca ministrul Transporturilor i-a spus ca pentru primele doua tronsoane…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova a convocat joi, 1 februarie 2018, Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgența Restrans. Trei vagoane ale unui tren privat de marfa au deraiat si unul s-a rasturnat pe calea ferata intre Valea Alba și Simian, județul Mehedinți. Trenul avea 20 de vagoane…

- Finalizarea lucrarilor la metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei ”nu va mai dura mult”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-un interviu acordat RFI, sustinand ca nu exclude un transfer al Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primaria Capitalei.In iulie…

- Finalizarea lucrarilor la metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei ”nu va mai dura mult”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, într-un interviu acordat RFI, sustinând ca nu exclude un transfer al Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primaria Capitalei.…

- Noul ministru al Transporturilor, Lucian Sova, declara ca prioritatea sa este de a-i organiza pe cei din subordine pentru a-i face sa performeze. Ce spune despre autostrada Iasi - Targu Mures? Ati spus in comisiile de specialitate din Parlament, referindu-va la autostrada Iasi-Tg. Mures, ca este importanta…

- Dupa gafa de luni cand a sustinut ca pe Centura Suceava exista un contract valabil de executie a lucrarilor, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, si a adunat subalternii in sala de festivitati a Ministerului Transporturilor pentru a le da un extemporal, scre Digi 24.Lucian Sova a cerut subalternilor…

- Seria "Cascadorii rasului" cu miniștrii din Guvernul Dragnea 3 continua și dupa episodul audierilor de ieri. Noul ministru al Transporturilor s-a facut remarcat inca de luni prin fraza: "minutul de lucru al unui ministru este prea scump ca sa mearga pe șantierele de autostrada". Astazi, Lucian Șova…

- Comisia Europeana nu a primit inca, din partea Romaniei, cereri de finantare nici pentru autostrada Tirgu Mures – Iasi, nici pentru autostrada Comarnic – Brasov, a declarat pentru Bucuresti FM Corina Cretu, comisarul european pentru dezvoltare regionala. Corina Cretu a subliniat rolul important pe…

- Receptia pe anumite segmente de autostrada prezinta probleme, iar din punctul meu de vedere secretarii de stat trebuie sa stea mai mult pe teren, pentru ca minutul de lucru al unui ministru al Transporturilor este prea scump pentru a calatori catre diverse santiere, a declarat, luni, dupa audierile…

- Plan diabolic pus la cale de o romanca din Italia care și-a drogat colegul pentru a-i fura banii. Barbatul a fost sedus, invitat la cina și, dupa flirt, a baut, fara sa știe, un pahar cu vin cu somnifere. Cea care este asistenta medicala la un spital din Padova a reușit sa-i fure cardul bancar de pe…

- Guvernarea PSD-ALDE, in frunte cu ministrul Felix Stroe, ne arata cum autostrazile din Romania pot fi ușor asimilate unor muzee iar, ca in orice muzeu, exponatele vor putea fi privite in forma lor perfectibila, dar niciodata nu vor putea fi atinse.", sustine europarlamentarul Daniel Buda intr-un comunicat.…

- Constructorii de autostrazi au anuntat ca vor relua activitatea pe santiere din 8 – 9 ianuarie, daca le va permite conditiile meteorologice, potrivit lui Alin Serbanescu, purtatorul de cuvant al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit unor imagini postate pe Facebook-ul…

- Asociatia Pro Infrastructura atrage atentia ca estimarea ministrului Transporturilor, Felix Stroe, de a da in folosinta anul viitor "minim 156,7 kilometri de autostrada" este "complet iresponsabila, o minciuna gogonata si o dezinformare grosolana". ONG-ul arata ca ar putea fi terminati doar…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, declara pe 14 decembrie ca in 2018 vor fi dați in folosința „minim 156,7 kilometri de autostrada”, dar estimarile ONG-ului arata ca, in fapt, romanii se pot aștepta ca anul viitor sa fie terminați 83,6 kilometri de autostrada, din care sa poata folosi doar 63.

- Echipele de muncitori de la Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Constanța efectueaza lucrari de reparații pe Autostrada A2 in urma unei defecțiuni aparute in zona de acces spre Podul Fetești. Circulația este restricționata pe o singura banda, timp de cinci zile.

- DRDP Constanta intervine in regim de urgenta pentru inlaturarea defectiunii aparute in tablierul viaductului de acces de la Podul Fetesti, Autostrada A2, calea 2, km 145 670.Circulatia este restrictionata pe o singura banda, pe sensul de mers Constanta Bucuresti.Lucrarile se vor finaliza astazi, 15…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a explicat ca obiectivul pentru anul 2017 va fi sa se finalizeze sau sa se demareze procedurile de finanțare pentru 646 de kilometri de autostrada, cu finanțare atat de la bugetul de stat, cat și cu fonduri europene. In anul 2018 vor fi dați in folosința 166…