Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, ca tendinta de scadere a numarului detinutilor nu se datoreaza atat adoptarii legii recursului compensatoriu, ci in primul rand modului in care legiuitorul "a schimbat politica penala de prevenire si combatere a fenomenului infractional". "Trendul populatiei penitenciare ni s-a spus ca e in scadere, in opinia si convingerea mea nu se datoreaza atat faptului ca s-a adoptat legea privind recursul compensatoriu, eu cred ca se datoreaza in primul rand modului in care legiuitorul penal si-a schimbat politica penala de prevenire si combatere a fenomenului…