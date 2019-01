Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, intr-un interviu difuzat marti de Antena 3, ca vrea sa inchida subiectul referitor la o ordonanta de guvern privind amnistia si gratierea, el subliniind ca ministerul sau poate da cel mult un aviz la un proiect de lege initiat in Parlament pe acest subiect.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi dimineata, ca va cere Administratiei Nationale a Penitenciarelor o situatie a detinutilor eliberati provizoriu ca urmare a suspendarii executarii pedepsei in urma deciziei Curtii Constitutionale privind nelegalitatea completurilor.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a explicat modul in care Guvernul urmeaza sa dea o ordonanta de urgenta privind Codul Penal si Codul de Procedura Penala, punctand faptul ca in sedinta PSD nu s-a vorbit despre amnistie si gratiere.

- "Acum, sa va dau un raspuns pe care chiar as vrea sa-l luati doar in limita raspunsului. Sa nu va imaginati ca un astfel de act de clementa si-l doresc doar unii", a afirmat Tudorel Toader, marti, la Bruxelles. Ministrul Justitiei a apreciat ca in Romania "justitia incepe sa se aseze in matca ei constitutionala,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat, joi, la Alba Iulia, intrebat daca va fi data vreo ordonanta de urgenta pentru amnistie si gratiere, ca a raspuns de foarte multe ori la aceasta intrebare si ca ceea ce a spus pana acum ramane valabil. "In repetate randuri am spus si voi face si…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a evitat, marti, sa spuna daca i s-a cerut de catre premierul Viorica Dancila sau altcineva sa dea ordonanta de urgenta pe amnistie si gratiere, precizand ca va raspunde la momentul potrivit.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a evitat, marti, sa spuna daca i s-a cerut de catre premierul Viorica Dancila sau altcineva sa dea ordonanta de urgenta pe amnistie si gratiere, precizand ca va raspunde la momentul potrivit.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri, dupa ce a avut o discutie cu membrii Sectiei pentru procurori a CSM in legatura cu ordonanta de urgenta pe legile Justitiei, ca doreste sa transmita un mesaj de stabilitate procurorilor. "Procurorii din Sectia specializata a CSM sunt oameni cu…