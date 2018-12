Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul vizitei oficiale efectuate la Bruxelles, in perioada 4-5 decembrie 2018, impreuna cu membrii Guvernului, ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, s-a intalnit cu Tibor Navracsis, comisarul european pentru educatie, cultura, tineret, sport. Cu acest prilej, ministrul roman al Educatiei…

- Premierul Viorica Dancila a dat joi, la inceputul sedintei de Guvern, o noua replica fata de adoptarea in Parlamentul European a Rezolutiei privind statul de drept in Romania, precum si a raportului MCV publicat de Comisia Europeana in aceeasi zi. Dancila a inceput prin a spune ca Guvernul…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a efectuat miercuri, 7 noiembrie 2018, o vizita de lucru la Bruxelles. In cadrul acesteia a avut o intrevedere cu presedintele Comitetului Economic si Social European, Luca Jahier, si a participat la doua evenimente publice gazduite de noul…

- Potrivit unui comunicat al MAE, ministrul Negrescu a avut o intrevedere cu presedintele Comitetului Economic si Social European, Luca Jahier, si a participat la doua evenimente publice gazduite de noul sediu al Reprezentantei Permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana: o masa rotunda cu membrii…

- Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a luat si e a cuvantul in plenul Parlamentului European, spunand ca fenomentul coruptiei ar trebui analizat in toate statele membre UE, nu doar in Romania, Ungaria si Polonia."Oficialii care se presupune ca au dat mita la Bucuresti nu am vazut sa fie dusi…

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi, 3 octombrie 2018, la Strasbourg, o intrevedere cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani.Discutiile celor doi oficiali s au concentrat pe aspecte legate de pregatirea si exercitarea de catre Romania a Presedintiei Consiliului UE,…

- Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, s-a intalnit, ieri, cu domnul Paolo Savona, ministrul italian al Afacerilor Europene si cu doamna Barbara Lezzi, ministrul pentru Regiunile din Sudul Italiei, in cadrul vizitei de lucru pe care o efectueaza la Roma. Discutiile au vizat preluarea de catre…

- Doamna Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, s-a intalnit, ieri, cu domnul Paolo Savona, ministrul italian al Afacerilor Europene și cu doamna Barbara Lezzi, ministrul pentru Regiunile din Sudul Italiei, in cadrul vizitei de lucru pe care o efectueaza la Roma.Discuțiile au vizat preluarea…