- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, mesaj de ultima ora privind posibilitatea de a fi demis din fruntea Ministerului Justiției."Constat faptul ca exista prea multa preocupare fata de eventuala mea demisie sau demitere. Exista viata si dupa ministeriat!", a scris Tudorel Toader pe Facebook.…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a postat pe Facebook cateva ”simple precizari” in contextul speculațiilor aparute in presa in ce privește absența sa din minister in contextul anunțatei OUG privind modificarea Codurilor Penal și de Procedura Penala. ”Nu mi-am rupt piciorul; nu m-am internat in spital;…

- Președinte al Camerei Deputaților pentru o saptamâna în locul lui Liviu Dragnea, Florin Iordache a sesizat Curtea Constituționala în privința unui conflict juridic de natura constituționala între Parlament și Curtea Suprema în cazul completurilor de 3. Practic,…

- Intrebat de jurnalisti, la finalul bilantului Administratiei Nationale a Penitenciarelor, daca se asteapta sa fie remaniat, avand in vedere informatiile vehiculate de presa in ultima perioada, Tudorel Toader a raspuns: "Numai la CCR mandatul este fix si nu poti fi revocat nici de catre cei care te-au…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a reafirmat joi ca si va indeplini atributiile pana cand in Monitorul Oficial va fi publicat numele viitorului succesor al sau, el adaugand ca doar la Curtea Constitutionala un mandat este fix, informeaza Agerpres.roIntrebat de jurnalisti, la finalul bilantului Administratiei…

- Tudorel Toader susține ca nu este ingrijorat de o eventuala remaniere a sa spunand ca-și va indeplini atribuțiile pana ce numele succesorului sau va fi publicat in Monitorul Oficial. ”Voi astepta noul ministru mai devreme sau mai tarziu” a spus ministrul justiției, adaugand ca la acel moment va preda…

- ”Orice om normal cu respect pentru statul de drept ar spune ca prioritatea pentru Ministrul Justitiei si majoritatea PSD-ALDE in justitie este corectarea celor peste 100 articole constatate de catre CCR a fi neconstitutionale din Codul Penal si Codul de Procedura Penala. In realitate, Tudorel…

- O plangere pentru inalta tradare impotriva presedintelui Klaus Iohannis ar putea fi depusa in zilele urmatoare, potrivit declarațiilor președintelui PSD, Liviu Dragnea. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, spune ca el nu a vazut un astfel de draft și ca, deși s–a spus ca ar trebui sa se apeleze la el…