Stiri pe aceeasi tema

- Tudorel Toader a declarat, luni, la "Sinteza zilei", ca abuzul in serviciu trebuie sa fie redefinit. "Abuzul, dupa parerea mea, trebuie redefinit, pentru ca in codurile penale din Europa, Europa cu standardele ei moderne, europene pe care trebuie sa le atingem, nu exista o astfel de formulare a abuzului…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, susține ca definiția abuzului în serviciu din codul penal trebuie modificata, însa spune ca acest lucru trebuie sa-l faca Parlamentul. „Abuzul in serviciu trebuie redefinit. Trebuie redefinit pentru ca în codurile penale din Europa,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, considera ca abuzul in serviciu trebuie redefinit, in contextul in care actuala definitie dateaza din 1968, si se declara increzator ca "legiuitorul va gasi formula cea mai buna" in acest sens. Totodata, in opinia sa, Codul penal roman este mult mai coercitiv…

- Fostul ministru al Energiei Constantin Nita a declarat, luni, ca a fost condamnat intr-un dosar facut la comanda si a sustinut ca amnistia ar fi buna pentru cei care au suferit "anumite abuzuri" si pentru reabilitarea imaginii institutiilor din Justitie. "Parerea mea este ca am fost condamnat…

- „Cat mai repede trebuie sa intre in vigoare Codurile penale, cat mai repede. (...) S-a pus in discutie si eu cred ca domnul ministru Tudorel Toader, ministrul Justitiei, intr-o perioada rezonabila trebuie sa le prezinte primului ministru pentru a fi adoptate prin ordonanta (ordonanta de urgenta - n.r.),…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, partener de coalitie al PSD, spune ca nu a fost informat despre intenția Guvernului de a da o Ordonanța de urgența pentru modificarile aduse Codurilor penale. Anuntul lui Tariceanu vine la o zi dupa votul in unanimitate dat de social-democrati, in Comitetul…

- ȘTIRIPESURSE.RO va prezinta, in exclusivitate, solicitarea pe care USR i-a trimis-o premierului Viorica Dancila in sensul unei discuții pe tema modificarii codurilor penale prin OUG.La ora transmiterii acestei știri, liderul USR Dan Barna și deputatul USR Stelian Ion au o discuție la Guvern…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a venit luni, la ședința CExN al PSD care se desfașoara la Parlament, pentru a oferi „consultanța” pe tema modificarilor care urmeaza sa fie aduse in Parlament la legislația penala, au declarat surse din partid pentru ȘTIRIPESURSE.RO.Parlamentul urmeaza…