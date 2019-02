Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a avut marti o intrevedere cu secretarul general adjunct al Consiliului Europei, Gabriella Battaini-Dragoni, ocazie cu care a fost reiterata cooperarea excelenta dintre Romania si forul european in domeniul criminalitatii informatice, cooperare care dureaza de…

- Rusia, care se confrunta cu o criza la Consiliul Europei, este necesar sa ramana membra a organizatiei si sa se supuna unor viitoare reglementari in lupta impotriva dezinformarii, a indemnat marti secretarul general al CoE Thorbjørn Jagland, relateaza AFP.

- Nemultumirile magistratilor nu pot fi satisfacute cu promisiuni de salon, se arata intr-un comunicat transmis, marti, de Asociatia "Forumul Judecatorilor din Romania", Asociatia "Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor" si Asociatia "Initiativa pentru Justitie". Reactia celor…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a discutat, joi, cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, despre „prioritațile comune” și „cooperarea stransa in toate domeniile”.„In cadrul intrevederii au fost trecute in revista prioritațile comune in domeniul politico-diplomatic, economic…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a prezentat, joi, principalele puncte ale discutiei purtate cu secretarul general al NATO, seful statului precizand ca o atentie deosebita este acordata securitatii pe flancul estic si in regiunea Marii Negre."Am avut o discutie pe toate temele majore…

- Secretarul de stat Dan Neculaescu a avut, vineri, la Bucuresti, o intrevedere cu secretarul general adjunct al SEAE, Pedro Serrano, axata pe problematica politicii de securitate si aparare comuna a Uniunii Europene (PSAC). Potrivit unui comunicat al MAE, in cadrul consultarilor, cei doi oficiali au…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, s-a intalnit luni cu ministrul adjunct de Externe al Republicii Populare Chineze, Wang Chao, cu care a discutat despre modalitatile prin care Romania poate contribui la avansarea Parteneriatului strategic cuprinzator UE-China, in contextul asumarii…