- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat sambata, la Brad, ca in luna mai Guvernul va prezenta in mod public un pachet de masuri pentru mediul de afaceri, una dintre solutiile propuse fiind si aceea a unei restructurari financiare pentru companiile de stat si cele private. "In luna…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat joi ca isi doreste ca prin amnistie fiscala, redenumita restructurare financiara, Guvernul sa dea o sansa in principal companiilor publice, care au datorii mari catre stat, sa se salveze de la inchidere. Ministrul a precizat că amnistia…

- Proiectul este pregatit inca de anul trecut in Guvern. Primele intenții ale cabinetului Viorica Dancila au fost ca de amnistia fiscala sa beneficieze companiile de stat si private care nu au intrat in insolventa, carora nu le vor fi sterse datoriile, ci doar esalonate, fara dobanzi sau penalitati.…