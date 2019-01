Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, va participa luni la reuniunea Consiliului Afaceri Externe de la Bruxelles, pe agenda reuniunii ministrilor de externe din statele membre ale UE figurand teme de...

- Marti, 18 decembrie, la Bruxelles, ministrul apararii nationale, Gabriel Les, a avut o intrevedere cu Inaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe si politica de securitate, Federica Mogherini.Discutiile cu oficialul UE au fost axate pe stadiul pregatirilor pentru preluarea si exercitarea…

- Ministrul Apararii Nationale Gabriel Les a avut astazi, 18 decembrie o intalnire cu Inaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Federica Mogherini. in cadrul intalnirii s-au discutat probleme aflate pe agenda europeana de securitate si aparare. „Am discutat astazi la…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a salutat oportunitatea abordarii discutiei privind Balcanii de Vest, avand in vedere dinamica ascendenta a relatiilor cu UE, cu ocazia participarii la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, luni, la Bruxelles. "Discutia privind Balcanii de Vest…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, va participa luni, 10 decembrie 2018, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe CAE , care va avea loc la Bruxelles.Potrivit MAE, pe agenda reuniunii ministrilor de externe europeni vor figura teme de actualitate, precum Balcanii de Vest, cooperarea Uniunii…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a subliniat miercuri, in a doua zi a reuniunii ministrilor de Externe NATO de la Bruxelles, ca tara noastra va continua sa isi mentina un profil activ si o prezenta semnificativa in teatrul de operatii din Afganistan si in 2019. Potrivit…

- Ministrul Teodor Melescanu a participat luni la reuniunea Consiliului Afaceri Externe de la Bruxelles, unde a subliniat importanta mentinerii angajamentului UE fata de stabilitatea si securitatea statelor din Asia Centrala, afirmand ca, in contextul preluarii mandatului Presedintiei Consiliului UE,…

- Eurodeputatul PSD Victor Bostinaru, vicepreședintele Grupului S&D pentru politica externa, a atras atenția ca de la finele celui de-al doilea Razboi Mondial, lumea nu a mai fost martora unei incalcari atat de flagrante a drepturilor omului și a dreptului internațional, ca in cazul torturarii și uciderii…