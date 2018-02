Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit MAE, principalele teme de discutie de pe agenda ministrilor de externe din statele membre ale Uniunii Europene sunt Republica Moldova, Venezuela si Procesul de Pace din Orientul Mijlociu.In marja CAE, ministrii vor avea un dejun de lucru la care sunt invitati sa participe si ministrii…

- Funcționarii de rang înalt de la Bruxelles înca o data accentueaza ca doresc sa vada rezultate, ca suportul pe care îl primește Republica Moldova trebuie resimțit de catre cetațeni. Astfel interpreteaza diplomatul și fostul vicepreședinte al Parlamentului, Mihai Camerzan, declarațiile…

- Peste trei sute de militari din Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova, Statele Unite ale Americii si Romania participa, incepand de luni, la exercitiul multinational PLATINUM EAGLE 18.1 care are loc la Centrul secundar de instruire pentru lupta al Fortelor Terestre Romane din Babadag, judetul Tulcea.…

- Republica Moldova va participa la Expoziția Mondiala "Expo Dubai 2020", care se va desfașura in perioada 20 octombrie 2020 - 10 aprilie 2021 la Dubai, Emiratele Arabe Unite. O decizie in acest sens a fost aprobata in ședința de astazi a Cabinetului de miniștri.

- Clujul merge in misiune economica in Iordania Consiliul Județean Cluj a gazduit o intalnire de lucru in cadrul careia au fost analizate o serie de aspecte practice referitoare la organizarea unei misiuni economice in Iordania. Beneficiind de patronajul Casei Regale a României, misiunea…

- Cine vede un transport agabaritic, de utilaje de cateva zeci de tone, plecand de pe Platforma Savinesti, are, de regula, o reactie de uimire: se face asa ceva la noi? Da! Se face! Mai exact, exista o singura firma care face si care, oarecum firesc, și-a consolidat renumele de furnizor internațional,…

- In cadrul unei intalniri la Bruxelles cu ministrii de Externe ai UE, Abbas a cerut recunoasterea statului palestinian, sustinand ca acest lucru nu va afecta negocierile cu Israelul privind un acord de pace in regiune.Sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, le-a cerut celor implicati…

- Europa este expusa unui risc grav atat timp cat nu exista unitate si stabilitate in Libia si nu se are grija de protectia granitei sudice a acestei tari, a avertizat luni ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, care participa la Bruxelles la reuniunea Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene,…

- SUA au anuntat luni ca au ordonat inspectii mai riguroase pentru transportul aerian de marfuri provenind din cinci tari din Orientul Mijlociu, mentionand in special tentativa din iunie 2017 de detonare a unui avion in Australia pentru a justifica aceasta masura, relateaza AFP. Sapte aeroporturi din…

- Ministrul de externe, Teodor Melescanu, a participat, luni, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE), care s-a desfasurat la Bruxelles, in marja evenimentului seful diplomatiei romane avand intrevederi bilaterale cu noii ministri de externe polonez si austriac. Potrivit unui comunicat…

- Presedintele Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), Mahmoud Abbas, a lansat luni un apel catre cele 28 de tari membre ale Uniunii Europene, indemnandu-le sa recunoasca 'rapid' Palestina ca stat independent, apreciind ca aceasta nu vine in 'contradictie' cu 'reluarea negocierilor' de pace cu Israelul,…

- Vicepresedintele SUA viziteaza luni Israelul. Palestinienii au anulat intalnirea cu Mike Pence, in semn de protest fata de politica lui Donald Trump privind Orientul Apropiat.Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, se afla la Bruxelles, unde va cere oficial Uniunii Europene sa recunoasca…

- Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, va cere oficial Uniunii Europene, in cursul vizitei pe care o efectueaza luni la Bruxelles, sa recunoasca statul Palestina, a afirmat duminica seara ministrul palestinian de externe, Riyad al-Malki, citat de AFP, scrie Agerpres.

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, participa luni la reuniunea lunara a Consiliului Afaceri Externe (CAE), care se va desfasura la Bruxelles si care are printre subiectele de pe agenda si procesul de pace din Orientul Mijlociu."Principalele teme de discutie de pe agenda ministrilor…

- Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, va cere oficial Uniunii Europene, in cursul vizitei pe care o efectueaza luni la Bruxelles, sa recunoasca statul Palestina. Anuntul a fost facut duminica seara de ministrul palestinian de externe, Riyad al-Malki.

- Vicepresedintele american Mike Pence incepe sambata cu o vizita in Egipt un turneu in Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor declansate de decizia liderului de la Casa Alba, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite DPA. In cadrul acestui turneu…

- Serviciul pentru Imigrari al județului Cluj anunța ca, în anul 2017, s-a asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul României pentru 8.509 persoane, dintre care 2.826 din state terțe și 5.683 cetațeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. De asemenea, au fost depistați…

- 2.826 de straini provin din state terțe, cei mai mulți din Republica Moldova, Tunisia, Israel, Maroc și 5.683 sunt cetațeni ai Uniunii Europene/SEE, majoritatea din Franța, Italia, Germania, Italia, Spania și Bulgaria. Principalele scopuri pentru care strainii si-au stabilit resedinta pe teritoriul…

- Peste 8.000 de straini locuiesc in Cluj. De unde provin si de ce au ales Capitala Transilvaniei Un numar de 8.509 cetateni straini locuiau in 2017 pe teritoriul judetului Cluj. Alti 210 au fost depistati cu sedere ilegala. 2.826 de straini provin din state terțe, cei mai mulți din Republica Moldova,…

- Emiratele Arabe Unite a acuzat Qatarul de interceptarea unei aeronave civile care efectua un zbor catre Bahrain. Doha respinge aceste acuzații, care reprezinta o noua escaladare a tensiunilor dintre statele din Golful Arab, relateaza Reuters. EAU a condamnat incidentul, anunțand ca va lua „toate msurile…

- Politistii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrari (IGI) - Serviciul pentru Imigrari al judetului Galati, in cursul anului 2017, au asigurat managementul sederii si rezidentei, pe raza judetului pentru 1.857 de persoane, dintre care 1.309 straini din state terte, cei mai multi din Republica…

- Potrivit sursei citate, in anul 2017, pe linia combaterii sederii ilegale, au fost organizate 118 actiuni si controale in urma carora au fost depistati 50 de straini in situatii ilegale. Pentru strainii aflati in situatii ilegale sau care nu mai intruneau conditiile prevazute de lege pentru…

- Ministrul Teodor Melescanu: 'Una dintre prioritatile politicii externe romanesti este dezvoltarea relatiilor politice si economice dintre Romania si Grupul statelor arabe' Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a avut miercuri, 10 ianuarie 2017, o intrevedere cu grupul sefilor de misiune din…

- Vicepresedintele american Mike Pence va efectua intre 20 si 23 ianuarie un turneu in Orientul Mijlociu, cu etape in Egipt, Iordania si Israel, tara in care va pronunta un discurs in Knesset (parlamentul israelian), a anuntat luni Casa Alba, transmit AFP si Reuters. Turneul lui Mike Pence era programat…

- Presedintele Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), Mahmoud Abbas, va cere ministrilor de externe ai statelor Uniunii Europene ca tarile lor sa recunoasca statul Palestina in interiorul frontierelor din anul 1967 si Ierusalimul de Est drept capitala a acestui stat, a declarat duminica pentru agentia…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat vineri ca Turcia a luat initiativa unui nou format de dialog privind Siria, la care urmeaza sa participe in prima etapa ministrii de externe ai asa-numitelor "tari cu afinitati" - Statele Unite, Franta, Germania, Regatul Unit, Italia, Uniunea Europeana,…

- Arabia Saudita și Emiratele Arabe Unite, doua țari din Orientul Mijlociu, au introdus TVA pentru prima data, taxa devenind efectiva din data de 1 ianuarie 2018. Taxa va avea un nivel de 5% și se aplica majoritații bunurilor și serviciilor, potrivit bbc.com. Guvernele doresc sa creasca veniturile in…

- Oficialii Renault se gandesc sa lanseze un SUV mai voluminos decat Dacia Duster, modelul consacrat in intrega lume. Marc Suss, seful Global Acces Program, care coordoneaza inclusiv dezvoltarea marcii Dacia, a anuntat ca grupul preluat de Renault la sfarsitul anilor 90 pregateste un nou SUV in urmatorii…

- "Liderii UE reitereaza angajamentul lor ferm in favoarea solutiei a doua state (israelian si palestinian) si, in acest context, pozitia UE asupra Ierusalimului ramane neschimbata", a scris Tusk, pe Twitter, in cursul summitului european de la Bruxelles. Chestiunea extrem de sensibila…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa la reuniunea Consiliului European, care va avea loc in zilele de 14 și 15 decembrie a.c., la Bruxelles, Regatul Belgiei.Pe agenda Consiliului European se vor afla subiecte privind domeniul apararii si securitatii, dimensiunea sociala a Uniunii…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a acuzat miercuri pe omologul sau american Donald Trump ca are o ”mentalitate sionista”, dupa ce a recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP. ”Adevarata proprietara a acestor pamanturi este Palestina. Trump vrea ca Israelul sa fie. Este…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat in vizita la Bruxelles, a salutat luni anunțul președintelui american Donald Trump de recunoaștere a Ierusalimului drept capitala a statului Israel și a declarat ca se așteapta ca țarile europene sa urmeze exemplul SUA, transmit Reuters, AFP și DPA. …

- Secretarul de stat George Ciamba, va participa, luni, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE), principalele teme de pe agenda miniștrilor de externe europeni vizand evoluțiile din Orientul Mijlociu și situația din Irak. "Secretarul de stat pentru afaceri strategice…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a dat asigurari ca presedintele Donald Trump, care se pregateste sa recunoasca miercuri Ierusalimul drept capitala a Israelului, este "foarte angajat fata de procesul de pace israeliano-palestinian", relateaza AFP. "Presedintele (Trump) este foarte angajat…

- Portugalia, campioana europeana en titre, și Spania, campioana mondiala din 2010, se afla in Grupa B, alaturi de Iran și Maroc, la Cupa Mondiala de fotbal de anul viitor, care va avea loc in Rusia, in perioada 14 iunie - 25 iulie 2018. Campioana mondiala en titre, Germania, se afla în…

- Astazi, la Moscova a avut loc tragerea la sorți a Campionatului Mondial din Rusia 2018, evenimentul anului viitor, ce se va disputa in perioada 14 iunie-15 iulie urmand sa debuteze cu partida ce va opune țara gazda Rusia și Arabia Saudita. Grupa A: Rusia, Arabia Saudita, Egipt, Uruguay Grupa B: Portugalia,…

- S-a terminat perioada podurilor de flori și a lacrimilor patetice și a venit vremea faptelor concrete și pragmatice, susține Traian Ungureanu, europarlamentar din grupul PPE, într-un interviu exclusiv pentru 10TV, acordat la Bruxelles, transmite 10tv.md Europarlamentarul vede implicarea…

- Republica Moldova trebuie sa efectueze o serie de reforme in sectorul bancar și financiar pentru a primi din partea Uniunii Europene asistența macrofinanciara in valoare de 100 de milioane de euro. Acest fapt este menționat intr-un comunicat al Bancii Naționale a Moldovei (BNM) referitor la rezultatele…