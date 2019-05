Ministrul sud-coreean al Unificării va vizita biroul de legătură cu Coreea de Nord Kim Yeon-chul va efectua miercuri prima vizita din mandatul sau la biroul inaugurat in septembrie anul trecut in localitatea nord-coreeana Kaesong, iar acolo oficialul se va intalni cu personalul sud-coreean (circa 25 de functionari), a confirmat marti pentru EFE un purtator de cuvant al ministerului. Vizita intervine intr-un moment de distantare maxima intre cele doua Corei dupa summitul esuat de la Hanoi. Cea mai buna dovada in acest sens, scrie EFE, este ca nord-coreenii nu au mai participat, dupa esecul summitului de la finalul lui februarie, la niciuna din cele 10 reuniuni… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

