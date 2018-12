Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul demisionar al Transporturilor, Lucian Sova, a acuzat, joi, sindicatul condus de Ioan Radoi ca a santajat conducerea Metrorex pentru a obtine cresteri salariale, dar ca acum aceste majorari vor fi transferate in pretul biletelor. „Apreciez ca a fost o activitate care tine de artificial. Nu…

- Ministrul demisionar al Transporturilor, Lucian Sova, a declarat, joi seara, ca firma Astaldi are o hotarare judecatoreasca ce-i permite sa ceara executarea silita a societatii Metrorex, pentru o revendicare in suma de 47 de milioane de euro. ”Si maine daca vrea, Astaldi poate sa inchida metroul, pentru…

- In martie 2019 se va putea circula cu metroul pe Magistrala 5, pe tronsonul 1, intre Eroilor si Drumul Taberei, a declarat intr-un interviu pentru News.ro ministrul Transporturilor, Lucian Sova, care subliniaza ca isi mentine termenul privind darea in folosinta a proiectului. Investitia a fost inceputa…

