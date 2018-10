Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe al Arabiei Saudite, Adel al-Jubeir, a declarat duminica, intr-un interviu acordat postului de televiziune Fox News, ca uciderea jurnalistului disident Jamal Khashoggi in interiorul consulatului saudit in Istanbul a fost "o greseala imensa si grava" si a promis familiei ziaristului…

- Ministrul de externe al Arabiei Saudite, Adel al-Jubeir, a declarat duminica, intr-un interviu acordat postului de televiziune Fox News, ca uciderea jurnalistului disident Jamal Khashoggi in interiorul consulatului saudit in Istanbul a fost "o greseala imensa si grava" si a promis familiei ziaristului…

- Presedintele american Donald Trump a subliniat miercuri ca SUA au nevoie de Arabia Saudita in lupta impotriva terorismului, in contextul in care Riadul este suspectat de catre comunitatea internationala ca este responsabil de disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, potrivit France Presse.…

- Arabia Saudita ar avea mai mult de pierdut decat de castigat din punct de vedere economic in cazul unei escaladari a tensiunilor cu SUA, estimeaza expertii occidentali, la doua saptamani de la disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care a dat nastere la amenintari neobisnuite intre cei doi…

- Un convoi de sase masini a ajuns la consulat sub paza sporita putin dupa orele 19.00 (16.00 GMT), potrivit unei corespondente a agentiei France Presse, aflata la fata locului. Politistii, unii in uniforma, altii in civil, au intrat imediat in cladire pentru a-si incepe cercetarile. Un grup…

- Donald Trump a anuntat de asemenea ca il 'trimite imediat' pe secretarul de stat Mike Pompeo in Arabia Saudita pentru a vorbi direct cu regele Salman, conform dpa. 'Tocmai am vorbit cu regele Arabiei Saudite care spune ca nu stie ce s-ar fi putut intampla cu 'cetateanul nostru saudit'',…

- Marea Britanie, Germania și Franța vor o investigație ”credibila”, in urma dispariției misterioase a jurnalistului Jamal Khashoggi, dupa ce acesta a intrat in consulatul saudit de la Istanbul. Șefii diplomațiilor din cele trei țari vor ca cei responsabili sa fie gasiți și pedepsiți. Totodata, Londra,…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, este de parere ca Europa trebuie sa infiinteze sisteme de plata independente de SUA daca doreste sa salveze acordul privind programul nuclear iranian, incheiat intre Teheran si marile puteri ale lumii si care a fost abandonat de catre presedintele american…