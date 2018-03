Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dupa-amiaza, la Ministerul Sanatații au avut loc noi runde de discuții cu sindicatele din sistemul sanitar, Federația Sanitas și Solidaritatea Sanitara.Ministrul Sanatații promite noi analize și reașezarea Regulamentul de sporuri pe categorii de personal. Sanitas nu renunța la greva. “Au…

- Conform procedurii normale legislative, Camera Deputatilor a adoptat, ieri, cu 175 voturi pentru, 83 impotriva si 14 abtineri, Ordonanta de urgenta 91/2017 care modifica Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Deputații insa au inclus cateva amendamente noi.

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, cu 175 voturi pentru, 83 impotriva si 14 abtineri, Ordonanta de urgenta 91/2017 care modifica Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, fiind incluse mai multe amendamente pentru corectarea unor disfunctionalitati…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi, dupa intalnirea cu sindicalistii din sistem, ca, in cazul chirurgiei, pentru prima data va fi introdus un spor pentru orele petrecute in sala de operatie. "De exemplu, UPU avea sporuri de 100%, acum vor avea 85%, dar le va creste baza. Reumatologia…

- Pana pe 31 decembrie 2018, statul roman intenționeaza sa restituie integral donatiile facute pentru „Cumintenia Pamantului”. Proiectul de hotarare semnat de prim-ministrul Viorica Dancila se afla in dezbatere publica pana pe 10 martie. Sumele de bani colectate potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta…

- Circa 3% din salariile din sistemul bugetar vor scadea in urma aplicarii legii salarizarii unitare. Catalin Micu, avocat specializat in dreptul muncii din cadrul Zamfirescu Racoti&Partners, explica la Adevarul Live, de la ora 11.00, de ce cresterile salariale se traduc in mai putin bani in buzunare…

- Legea are ca obiect de reglementare realizarea "Capabilitatii de sprijin de foc indirect" aferente programului de inzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare", pentru a contribui la descurajarea unei agresiuni impotriva Romaniei si articularea unui raspuns adecvat la provocarile…

- COMUNICAT DE PRESA ALDE Dambovița susține Legea salarizarii unitare pentru ca este cea mai complexa de pana acum, iar Post-ul Ionel Petre: „ALDE Dambovița susține Legea salarizarii unitare” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Sorina Pintea a fost intrebata, joi, la Palatul Parlamentului, unde a participat la Adunarea Generala a Consiliilor Judetene din Romania, despre situatia biochimistilor, care au reclamat ca nu au beneficiat de cresteri salariale, fiind o diferenta de salarizare intre ei si medicii biologi. "Vizavi…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca situatia salariilor mai multor categorii profesionale se va echilibra, mentionand ca a depus la Camera Deputatilor cateva amendamente la Ordonanta 91, adoptata in decembrie, care “ar ajusta sau regulariza cat de cat lucrurile”, informeaza AGERPRES…

- "Astazi, un deputat PNL m-a amenințat cu plangere penala pentru ca as fi prezentat parlamentului date inexacte. Cum am citat, la moțiune, date oficiale și la zi, am crezut ca vrea doar sa arate cum e el pe baricada cu procurorii și catușele, dar pe seara m-am convins ca și el și colegii lui continua…

- Protest spontan miercuri dimineața la Direcția de Sanatate Publica Dolj. Zeci de medici și asistenți medicali au ieșit in fața sediului nemulțumiți de aplicarea neunitara a legii salarizarii.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca 200 de fiole de imunoglobulina subcutanata pentru copii cu imunodeficiente primare urmeaza sa ajunga in tara, la inceputul lunii martie, precizand ca zilnic se fac presiuni asupra producatorilor pentru livrarea acestor medicamente.

- Farmacistii din Romania se plang de ceea ce ei numesc erorile din legea salarizarii. Spun ca vor avea salarii chiar si cu 50% mai mici decat medicii, chiar daca este vorba despre acelasi grad profesional si despre aceeasi vechime.

- Reprezentanti ai Biroului Operativ al Federatiei SANITAS din Romania s-au intalnit cu echipa condusa de ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, pentru a discuta pe baza draftului noului regulament de sporuri pentru Sanatate si Asistenta Sociala. La respectiva intalnire a participat si presedintele Sindicatului…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a vorbit la interviurile Libertatea Live despre situația fara precedent de la Spitalul de Arși din Capitala, pe care o caracterizeaza ca ”un sabotaj de ambele parți”, despre Legea vaccinarii, care obliga parinții sa se informeze cu privire la aceasta masura de prevenție,…

- "Am continuat negocierile privind regulamentul sporurilor. Suntem la nivelul discutiilor tehnice, insa din punct de vedere al Ministerului Sanatatii am declarat ca avem toata deschiderea, intelegem ce se intampla in sistemul de sanatate. Premisele sunt foarte bune, pot sa va confirme si colegii de…

- „Vorbim despre obligativitatea informarii parintelui in ceea ce priveste vaccinarea, iar la sintagma obligativitate n-o sa renuntam. Am spus-o in declaratiile trecute: nu vom lua copilul de mana de pe strada sa-l vaccinam, dar pe parinte putem sa-l obligam sa se informeze, astfel incat sa stie toate…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat vineri ca saptamana aceasta s-au inregistrat 126 de cazuri noi de rujeola si ca devine imperios necesar sa se discute despre legea vaccinarii. „Ca noutate pot sa va spun ca saptamana aceasta am mai inregistrat 126 de cazuri noi de rujeola, saptamana trecuta…

- Dupa ce saptamana aceasta au fost inregistrate 126 de cazuri noi de rujeola, ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat ca devine imperios necesar sa se discute despre legea vaccinarii.

- Cresterile salariale prevazute de Legea cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului medical din fonduri publice, se aplica in 2 etape: – Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, salariile brute ale personalului medical cresc cu 25% fata de nivelul acordat in luna decembrie 2017, inclusiv cel al…

- Scandalul legat de noua lege a saalrizarii continua. Biologii, chimistii si farmacisti sunt, printre cei care reclama ca primesc salarii mai mici din 2018! nemultumiti, acestia au scris un memoriu, pe care l-au inaintat Ministerului Sanatatii, Ministerului Muncii si premierului Viorica Dancila:…

- Președintele ALDE Alba, Ioan Lazar, a declarat vineri ca prin legea salarizarii s-au echilibrat salariile „nesimțite” de la stat. Acesta a prezentat o comparație intre veniturile obținute de angajații din Direcțiile de Sanatate Publica (DSP) și Agențiile Județene pentru Plați și Inspecții Sociale (AJPIS)…

- Ministrul Muncii va vorbi despre Legea pensiilor, va explica si cum se va face recalcularea pensiilor. De asemenea, Lia Olguta Vasilescu va face clarificari in ceea ce priveste noua grila de salarizare. Asteptam intrebarile dvs. pentru ministrul Muncii pe adresa de e-mail stireata@rtv.net. …

- Salariile medicilor vor creste cu cel putin la 70 de la 1 martie. Anuntul a fost facut de ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, scrie Digi 24.Salariile cresc, de la 1 martie, la nivelul salariului de baza stabilit pentru 2022 in Legea salarizarii, a explicat ministrul. Vor fi cresteri intre 70 si 172…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a admis ca exista categorii de personal care vor avea un salariu scazut odata cu intrarea in plata a salariilor pe noua grila impusa de Legea salarizarii unitare.”Salarii mai mici exista, dar sunt ajustari care trebuiau facute pentru ca vorbim despre o lege…

- Noua lege a salarizarii și masura trecerii contribuțiilor din sarcina angajatorului la angajat au creat haos atat in sectorul bugetar, cat și in sectorul privat. „Legea salarizarii unitare și „Revoluția fiscala” sunt doua lucruri complet separate, care doar se intampla simultan. Legea salarizarii…

- Platforma Romania 100 sustine ca zeci de mii de oameni din sectorul public si cel privat "vor fi afectati negativ de experimentul PSD - ALDE cu salarizarea publica" si cere demisia ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, pentru "degringolada" creata. "PSD si ALDE au pus la cale o inselatorie:…

- USR cere demisia ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, pentru inechitatile produse de Legea salarizarii, sustinand ca aceasta a refuzat sa-si asume acest proiect si a pasat responsabilitatea Parlamentului, potrivit unui comunicat de presa.

- Legea salarizarii vizeaza echilibrarea sistemului bugetar de salarizare Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu Foto: Arhiva Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca scopul Legii salarizarii, adoptate anul trecut, a fost acela de a echilibra sistemul bugetar de salarizare,…

- „S-a stiut ca la aproximativ 3% dintre bugetari vor scadea salariile inca din luna mai a anului trecut. Eu am anuntat acest lucru de mai multe ori, in mai multe interviuri”, a declarat ministrul Muncii și a explicat ca nu a pornit de la inceput de la ideea scaderii vreunui salariu, dar pentru a respecta…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca Legea vaccinarii trebuie sa fie o prioritate in prezent si a sustinut necesitatea unei campanii pro-vaccinare, avand in vedere faptul ca lunar 20.000 de parinti refuza sa isi imunizeze copiii.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni seara la Antena 3 ca Legea vaccinarii trebuie sa fie o prioritate in prezent si a sustinut necesitatea unei campanii pro vaccinare, avand in vedere faptul ca lunar 20.000 de parinti refuza sa isi imunizeze copiii, informeaza Agerpres.ro. Pot sa va…

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, a precizat intr-un comunicat care sunt efectele Legii 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, care urmarește o uniformizare a salariilor bugetarilor.

- Sumele alocate Sanatatii in Legea bugetului pe 2018 nu sunt suficiente pentru a acoperi intreg anul si ar fi nevoie de modificarea, "prin decizie politica", a modului de finantare a Sanatatii, a declarat, miercuri, la incheierea mandatului, presedintele Casei Nationale de Sanatate CNAS , Laurentiu Mihai."Avem…

- Atentie a intrat in vigoare de astazi legea nr. 258 2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plati, schimbarea conturilor de plati si accesul la conturile de plati cu servicii de baza. Aceasta a aparut luna trecuta in Monitorul Oficial si se va aplica din data de 27 ianuarie…

- Legea salarizarii unitare, act normativ care s-a vrut un instrument pentru echitate sociala, a dat naștere la discrepanțe jenante, care au nemulțumit aproape pe toata lumea, cu excepția unor bugetari politici, care primesc lefuri la care nici nu visau. Institutul Național de Statistica (INS) a facut…

- Excedentul bugetelor locale, inregistrat la data de 31 decembrie 2017, trebuie diminuat cu sumele destinate implementarii proiectelor de investitii care beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile prin PNDR 2020, in vederea elaborarii corecte a bugetelor locale aferente anului 2018,…

- Salajenii care folosesc un cont bancar de plati cu servicii de baza vor scapa de comisioanele, de multe ori nejustificat de mari, percepute pentru deschiderea si inchiderea acestuia, precum si de comisionul pentru retrageri de bani sau comisionul pentru interogarea soldului. Legea 258/2017 intra in…

- "Am avut o discutie legata de celebrul Formular 600, care ar trebui modificat substantial, in asa fel incat cetatenii care se confrunta cu dificultatile legate de completarea formularului si de procedurile aferente sa nu fie pusi in situatie dificila. Urmeaza cu Ministerul de Finante, in urmatoarele…

- Depozitarul Central incepe distribuirea sumelor de bani aferente obligațiunilor Unicredit. Incepand cu anul 2015, ca urmare a modificarii cadrului de reglementare aplicabil distribuirii dividendelor si a oricaror alte sume cuvenite detinatorilor de valori mobiliare, distribuirea dividendelor se efectueaza…

- Cum se vor acorda in 2018 cresterile salariale in cazul personalului incadrat pe functiile de medic si asistent medical din spitale? Ministerul Muncii: Incepand cu 1 ianuarie 2018, medicii si asistentele medicale beneficiaza de majorarea cu 25% a salariilor fata de luna decembrie 2017. Incepand…

- Ministrul Educației, Liviu Marian Pop, a anunțat in urma cu cateva momente ca toți angajații din invațamant vor primi pe 12 sau 15 ianuarie salariile aferente lunii decembrie 2017. ”In conformitate cu ordinul MFP 86/28.01.2005 completat cu ordinul MFP nr 398/7.03.2017, data de plata a salariilor pentru…

- Inceputul acestui an a adus noi reglementari referitoare la Inspectia Tehnica Periodica (ITP), pentru autoturisme. Pentru multi dintre soferi, ITP va trebui facuta mai des. De la 1 ianuarie au intrat in vigore doua prevederi ale legii 260/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului…

- Depozitarul Central a inceput sa distribuie sumele de bani aferente cuponului nr. 1, pentru obligațiunile emise de International Investment Bank. Dobanda aferenta unei obligațiuni este de 63,75 de lei. Depozitarul Central informeaza investitorii ca, incepand cu data de 27.12.2017, distribuie sumele…

- Premierul Mihai Tudose a vorbit, intr-un interviu acordat Romania TV, despre legea salarizarii unitare, ce urmeaza a fi implementata incepand cu 1 ianuarie 2018. Prim-ministrul a explicat ce se intampla cu salariile romanilor dupa aplicarea legii si sustine ca niciun salariu nu va scadea, urmare…

- Firmele aflate in insolventa sau care au datorii peste un anumit plafon vor fi obligate la plata TVA-ului defalcat. Presedintele Klaus a promulgat, astazi, Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA. Plata defalcata a TVA va fi optionala pentru toti agentii…

- Anul 2017 nu a fost nici pe departe unul al pacii sociale, revendicari si nemultumiri venind dinspre majoritatea sindicatelor. Marsurile si mitingurile de protest la adresa Legii salarizarii sau a modificarilor la Codul Fiscal s-au intetit in special dupa a doua jumatate a anului. Sindicatele…