Ministrul Sănătăţii: Vineri vor ajunge în ţară 3.850 de doze de imunoglobulină "Acum am primit o alta informatie - s-a suplimentat cantitatea (de imunoglobulina – n.r.) care vine maine. Sunt 3.850 (de doze -n.r.)", a declarat Sorina Pintea, la Digi 24. Intrebata care este cantitatea de imunoglobulina necesara pe luna, ministrul Sorina Pintea a spus ca este nevoie de aproximativ 5.000 de doze. Ea a precizat ca mai sunt stabilite termene de livrare de imunoglobulina in luna aprilie, cand vor intra alte trei transe de cate 600, 800 si 1.000 de flacoane. De asemenea, intrebata daca a fost hazardata declaratia premierului Viorica Dancila potrivit careia… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la Chișinau are loc prima sesiune de Discuții Politice la Nivel Înalt privind eficiența energetica în Republica Moldova, organizata în cadrul proiectului EU4Energy Governance*. Evenimentul urmarește sa abordeze stadiul de dezvoltare a cadrului legal în domeniul…

- Executivul a aprobat, prin Ordonanța de Urgența, alocarea acestei sume catre Unifarm, sub forma de ajutor de stat. Totodata, Cabinetul Dancila a mai aprobat, tot in ședința de miercuri, includerea a 16 molecule noi in lista de medicamente compensate și gratuite. Guvernul a decis sa dea, din fondul…

- Theresa May incearca joi sa obtina o sustinere unanima a partenerilor sai europeni fata de condamnarea rolului atribuit Moscovei in otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie, insa partida se anunta dificila pentru premierul britanic, relateaza AFP conform News.ro. ”Sfidarea Rusiei va dura ani…

- In sedinta de Guvern de astazi a fost aprobata Ordonanta de Urgenta privind acordarea unui ajutor de stat catre SC Unifarm SA pentru aprovizionarea cu imunoglobulina necesara activitatii de prevenire a deceselor si agravarii bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane, activitate care a fost…

- I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Memorandumului de Intelegere intre Guvernul Romaniei si Guvernul Georgiei privind asigurarea reciproca a sprijinului natiunii gazda, semnat la Batumi, la 11 octombrie 2017 2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta…

- Executivul a adoptat miercuri Ordonanta de Urgenta privind constituirea Comisiei nationale de fundamentare a planului de adoptare a monedei euro, care va prezenta pana pe 15 noiembrie spre asumare politica atat calendarul, cat si planul national de adoptare a monedei euro, a anuntat purtatorul de cuvant…

- Guvernul a aprobat, miercuri, o Ordonanta de Urgenta care prevede acordarea unui ajutor de stat catre SC Unifarm SA pentru aprovizionarea cu imunoglobulina, in urmatorul an. Suma prevazuta este de 44,27 milioane de lei, fondurile fiind alocate din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului,…

- Executivul va discuta, in sedinta de miercuri, o ordonanta de urgenta pentru alocarea C.N. Unifarm S.A. din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului a peste 44 de milioane de lei pentru aprovizionarea cu imunoglobulina.

- Guvernul discuta Ordonanța privind lipsa imunoglobulinei in spitale. Pe ordinea de zi a ședinței Executivului se afla un proiect de Ordonanța pentru incredintarea catre C.N Unifarm S.A a serviciului de interes economic general in vederea realizarii activitatii de aprovizionare cu medicamente necesare…

- Romania este campioana Uniunii Europene la economia gri. Aproape o treime din ce produce tara noastra nu apare in acte sau este declarata cu valori mai mici. Statul pierde, astfel, incasari din taxe si impozite, iar firmele corecte sunt amenintate de cele care nu respecta legile. Informatizarea ANAF…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, joi, ca deja a fost semnat contractul pentru livrarea celor 10.000 de fiole de imunoglobulina de catre Austria, iar banii pentru achizitie sunt pregatiti. Ea a adaugat ca tratamentul va ajunge la pacienti in mai putin de o luna. "Deja avem o comanda ferma.…

- Ministrul Sanatatii a dat asigurari ca exista o comanda ferma pentru dozele de imunoglobulina, contractul este semnat, iar banii 'sunt pregatiti'. 'Deja avem o comanda ferma, avem contractul semnat, avem banii pregatiti', a spus Sorina Pintea. In ceea ce priveste existenta pe ordinea de zi…

- In urma activarii Mecanismului de Protectie Civila pentru imunoglobulina, mai multe state au raspuns Romaniei, printre care Austria, Germania, Marea Britanie, Italia, Finlanda si SUA. Pana in prezent, Ministerul Sanatatii a primit o oferta concreta din partea Austriei pentru 10 000 de doze (50 de kg)…

- Premierul Dancila explica greșeala cu ”imunoglobina”: ”Cine nu greșește, nu muncește. Am fost suparata pe mine”, a spus premierul Viorica Dancila, duminica, la Antena 3, dupa ce in ultima ședința de Guvern a repetat de șase ori cuvantul ”imunoglobina”, in loc de ”imunoglobulina”. ”Accept intotdeauna…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, in textul sesizarii de neconstitutionalitate se precizeaza ca aceasta lege incalca prevederile art. 1 alin. (5), art. 16 alin. (1) si art. 61 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 75 alin. (3) din Constitutie. Seful statului arata ca legea…

- Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) a fost eliminata pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de crestere a copilului, pentru cei care au venit minim garantat, precum si pentru persoanele care primesc indemnizatie pentru concediul de acomodare in urma unei adoptii,…

- Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) a fost eliminata pentru beneficiarii indemnizatiei pentru cresterea copilui, de venit minim garantat si de indemnizatie acordata pentru concediului de acomodare in urma unei adoptii, informeaza Ministerul Muncii si Justitiei Sociale (MMJS).…

- Guvernul a aprobat o Ordonanta de Urgenta care stabileste temeiul legal pentru plata fondurilor necesare astfel incat lucrarile de consolidare si modernizare a Salii Palatului sa fie demarate la termenele prevazute, iar acestea trebuie sa se incheie pana la debutul Concursului Enescu 2018.…

- Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice a fost adoptata miercuri de plenul Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional, cu 175 de voturi “pentru”, 83 de voturi “impotriva” si 14 abtineri, transmite…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca in acest moment nu mai exista nicio doza de imunoglobulina, ca sunt sute de pacienti afectati ca singura solutie in acest moment era declansarea mecanismului de protectie civila, prin solicitarea ajutorului tarilor…

- Austria este prima tara care raspunde apelului Romaniei in ceea ce priveste imunoglobulina, in urma declansarii Mecanismului de Protectie Civila european. "Aseara am luat decizia de a declansa Mecanismul de Protectie Civila pentru imunoglobulina. Asta inseamna ca, in acest moment, in tara nu mai dispunem…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, marti, dupa ce a declansat mecanismul european de protectie civila pentru asigurarea cantitatii de imunoglobulina necesara pentru tratamentul populatiei, ca exista deja un prim raspuns, de la Crucea Rosie din Austria. "In acest moment, in…

- Ministerul Sanatatii a luat decizia de a declansa Mecanismul European de protectie civila pentru asigurarea cantitatii de imunoglobulina necesara pentru tratamentul populatiei! Avand in vedere discontinuitatile aparute incepand de anul trecut in aprovizionarea cu imunoglobulina umana, Ministerul Sanatatii…

- Romania a apelat pentru imunoglobulina la Mecanismul de Protectie Civila Secretarul de stat în MAI Raed Arafat a declarat ca România a apelat si la mecanismul NATO pentru imunoglobulina, în paralel cu Mecanismul de Protectie Civila european. „Acum…

- "Acum mi-a venit adresa de la doamna ministru semnata, asa ca vom parcurge exact demersurile care se fac in mod oficial. Adica IGSU, care este punctul de contact pentru astfel de mecanisme, o sa trimita solicitarea, explicand ca noi vom suporta costurile si vom suporta transportul prin UNIFARM. Singura…

- Romania a cerut oficial ajutorul tarilor din UE si NATO pentru criza de imunoglobulina, ministrul Sanatatii Sorina Pintea anuntand ca i-a comunicat si prim-ministrului ca va activa aceasta procedura. Demersurile pentru achizitionarea imunoglobulinei vor fi realizate de catre Compania Nationala „UNIFARM”…

- Alerta privind imunoglobulina! Romania cere urgent ajutorul UE Ministerul Sanatatii (MS) anunta, luni seara, ca a luat decizia de a declansa mecanismul european de protectie civila pentru asigurarea cantitatii de imunoglobulina necesara pentru tratamentul populatiei. "Având în vedere…

- Avand in vedere discontinuitatile aparute incepand de anul trecut in aprovizionarea cu imunoglobulina umana, Ministerul Sanatatii a luat decizia pentru declansarea Mecanismului European de protectie civila. Deciza a fost aprobata de premierul Romaniei, se arata intr-un comunicat pe site-ul Ministerului.…

- Elevii vor primi la scoala fructe si legume proaspete Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul de promulgare a legii care aproba OUG 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene. Aceasta lege are ca obiect de reglementare aprobarea participarii…

- Comisia juridica a Senatului a dat raport favorabil, marti, initiativei legislative prin care se propune ca radarele sa se instaleze exclusiv pe autovehiculele care prezinta inscrisuri si insemnele distinctive ale politiei rutiere. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea art.109…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a analizat, marti, sesizarea PNL cu privire la modificarile aduse legii referitoare la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Președintele CCR, Valer Dorneanu, a anunțat ca judecatorii au admis sesizarea de neconstituționalitate a PNL, pe motiv ca…

- Bugetul de stat va suporta o parte din contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre patru categorii de persoane fizice, printre care se numara cei care realizeaza activitati de creare de programe pentru calculator sau activitati de cercetare-dezvoltare si inovare, insa numai daca…

- Direcția de Asistența Sociala Deva aduce la cunoștința instituțiilor publice și private care intocmesc și elibereaza adeverințe de venit (Anexa nr. 2 – Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 111/2010) persoanelor care au dreptul la indemnizație pentru creșterea copilului sa procedeze la verificarea…

- 'Vom avea astazi o nota privind stadiul actiunilor in constatarea neindeplinirii obligatiilor declansate de catre Comisia Europeana impotriva Romaniei. In prezent, sunt in curs 55 de actiuni cu risc de infringement', a declarat Dancila, miercuri, 31 ianuarie, la inceputul sedintei de Guvern.…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca va fi adoptata, miercuri, o ordonanta de urgenta privind aprobarea unor masuri de reorganizare a Guvernului. "Vom aproba ordonanta de urgenta privind aprobarea unor masuri de reorganizare a Guvernului, in urma deciziei Parlamentului", a declarat Dancila…

- Guvernul condus de Viorica Dancila a aprobat miercuri Ordonanta de Urgenta privind amanarea depunerii formularului 600 pana pe 15 aprilie. In acest interval, ar urma sa fie gasita o solutie pentru eliminarea acestui formular, potrivit noului ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat, marți dimineața, ca pregatește o Ordonanța de Urgența care va anula depunerea Deciziei 600. Actul normativ va fi prezentat, miercuri, in prima ședința de guvern condusa de noul premier, Viorica Dancila. „Voi pregati o OUG pentru a anula depunerea Deciziei…

- Scrisoarea reprezentanților Comisiei Europene privind iindependența sistemului judiciar din Romania reprezinta „un foc de avertisment” pentru instituțiile romanești, care ar putea avea soarta Poloniei, unde UE a declanșat Articolul 7. Un oficial european a declarat pentru EuObserver, sub…

- Guvernul a acceptat propunerea Ministerului Afacerilor Externe și Integrarii Europene de a-l numi în funcția de ambasador al Republicii Moldova în Regatul Belgiei pe Lilian Darie, transmite IPN. Lilian Darie este diplomat de cariera, are stagiu de lucru de 20 de ani, a fost și viceministru,…

- Pe site-ul Ministerului Finantelor a fost publicat un proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului prin care termenul de depunere a Formularului 600, care fusese 31 ianuarie, se proroga pana la data de 1 martie 2018. Initiatorii acestui proiect invoca, in Nota de Fundamentare, urmatoarele…

- „Marti, 16.01.2017, Fundatia pentru Apararea Cetatenilor impotriva Abuzurilor Statului a avizat nefavorabil in plenul Consiliului Economic si Social proiectul Ordonantei de Urgenta nr. 116/2017 privind unele masuri bugetare. In opinia FACIAS, proiectul incalca nu doar Constitutia, ci si principiile…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) poate, in acest an, sa rețina la bugetul propriu 15% din sumele recuperate de la contribuabili, pentru a acorda premii angajaților. Reprezentanții Consiliului Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR) se tem ca noile…

- Klaus Iohannis ataca la CCR legea care modifica OUG de infiintare a ANCOM Presedintele Klaus Iohannis a depus, luni, la CCR, o sesizare de neconstitutionalitate referitoare la legea care modifica OUG de infiintare a ANCOM, adoptata de Parlament in decembrie 2017. Potrivit sursei citate,…

- Presedintele Klaus Iohannis a atacat, luni, la Curtea Constitutionala, modificarea prevederilor din Ordonanta privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), afirmand ca nu respecta principiul bicameralismului, dar si ca prevede numeroase incalcari…

- Seful statului a atacat, luni, la CCR, legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea si completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii.…

- de a folosi boala si suferinta acestor oameni in negocieri Conform datelor furnizate de Casa Nationala de Sanatate, la nivel national, peste 60% din medicii de familie au semnat actul aditional de prelungire a contractului cu casele de asigurari, in baza caruia acorda servicii medicale in sistemul public…

- Sumele de bani colectate in vederea achizitionarii de catre stat, prin Ministerul Culturii, a operei de arta "Cumintenia Pamantului", realizata de sculptorul Constantin Brancusi, se restituie integral donatorilor, potrivit unei ordonante de urgenta a Guvernului, publicata vineri in Monitorul Oficial.

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala va putea reține, ca venituri proprii, o cota de 15% din sumele obținute in urma controalelor, bani care vor fi utilizați pentru acordarea de premii personalului Fiscului, stabilește ordonanța de urgența aprobata de Guvern in ultima ședința din acest an. "Incepand…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala va putea retine, ca venituri proprii, o cota de 15% din sumele obtinute in urma controalelor, bani care vor fi utilizati pentru acordarea de premii personalului Fiscului, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta publicat miercuri de Ministerul Finantelor…