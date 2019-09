Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a anunțat, vineri, ca a decis sa stopeze exportul de citostatice și imunosupresoare din cauza crizei de pe piața romaneasca. Pintea a declarat ca suspendarea exporturilor este temporara și se va relua peste 6 luni. Decizia a fost luata deoarece pe piața romaneasca…

- Intrebata ce a socat-o cel mai mult, Sorina Pintea a raspuns: "imaginile, modul in care acest copil a fost smuls si apoi discutiile din spatiul public legate de justitie, daca a fost bine sau nu, dar nimeni nu s-a intrebat ce face copilul, ce-i in sufletul lui. Atentia trebuie focusata pe copil. Pe…

- Noul regulament ar putea deveni realitate la finalul acestui an, deoarece sunt necesare consultari ample si publicarea lui in dezbatere publica, a anuntat ieri ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. In acest moment nu este clar daca si in ce fel noul regulament al Ministerului Sanatatii va modifica salariile…

- Sorina Pintea spune ca va continua "controalele inopinate" in spitale. Sorina Pintea a adaugat ca anul trecut a fost anul investitiilor in oameni in sistemul sanitar, anul acesta este al investitiilor in echipamente, iar anul viitor al extinderii programelor nationale. Sorina Pintea a mai atras atentia…