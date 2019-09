Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a decis sa suspende temporar (pentru 6 luni) exportul paralel de citostatice și imunosupresoare vitale pentru pacienții bolnavi de cancer sau care au suferit un transplant și care sunt insuficiente pe piața din Romania, a declarat astazi ministrul Sorina Pintea.

- Un numar de 125 de medicamente citostatice si 47 de imunosupresoare necesare in tratamentul cancerelor si a persoanelor transplantate nu vor mai putea fi distribuite in afara Romaniei pentru o perioada de sase luni, a declarat vineri ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, intr-o confernta de presa. Potrivit…

- "Pana la finalul acestei saptamani va fi publicat in Monitorul Oficial Ordinul de ministru pentru schimbarea CIM (codul individual al Medicamentului) a produsului Cisplatin, si urmeaza sa fie achizitionate 40.000 de fiole. De asemenea, produsul Asparaginase are pret aprobat pentru achizitia in baza…

- Sorina Pintea spune ca va continua "controalele inopinate" in spitale. Sorina Pintea a adaugat ca anul trecut a fost anul investitiilor in oameni in sistemul sanitar, anul acesta este al investitiilor in echipamente, iar anul viitor al extinderii programelor nationale. Sorina Pintea a mai atras atentia…