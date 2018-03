Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatii, Sorina Pintea, a declarat, dupa negocierilor de joi cu sindicatul Federatia "Solidaritatea Sanitara", ca sumele aferente sporurilor in sanatate nu pot ramane ca la inceputul anului, deoarece in Legea salarizarii este stabilit un plafon de 30% pentru acestea.

- Guvernul a adoptat, prin Ordonanța de urgența, eliminarea prevederilor referitoare la plata contribuției de asigurari sociale de sanatate din bugetul de stat pentru persoanele care beneficiaza de indemnizație pentru creșterea copilului prevazuta de Ordonanța de urgența a Guvernului nr.111/2010, de ajutor…

- Conform procedurii normale legislative, Camera Deputatilor a adoptat, ieri, cu 175 voturi pentru, 83 impotriva si 14 abtineri, Ordonanta de urgenta 91/2017 care modifica Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Deputații insa au inclus cateva amendamente noi.

- Astazi, majoritatea PSD-ALDE din Camera Deputatilor a respins amendamentele pe care le-am inițiat in calitate de parlamentar PNL și prin care funcționarii APIA, AFIR, polițiștii și militarii iși puteau recupera o buna parte din taierile din salarii. Legea salarizarii unitare, anunțata cu surle și trambițe…

- Zeci de biochimisti de la Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati din Botosani au protestat, miercuri, in fata unitatii medicale, in semn de nemultumire fata de modul de aplicare a Legii salarizarii unitare in sistemul bugetar. Ei contesta actul normativ adoptat de Guvern care prevede majorarea, de la…

- Profesorii vasluieni au anunțat boicotarea simularii examenului de evaluare naționala, programat sa inceapa astazi. Cadrele didactice din intreaga țara sunt nemulțumite de lipsa de apetența pentru dialog a guvernului in privința ajustarii Legii salarizarii unitare a personalului bugetar. La Vaslui a…

- In urma cu cateva zile, am participat la o intalnire cu presedintele Sindicatului Solidaritatea Sanitara Cluj, domnul Radu Vasile, care reprezinta peste 3000 de angajatii din 6 judete: Bistrita-Nasaud, Cluj, Mures, Sibiu, Arad si Timisoara. In Federatia Solidaritatea Sanitara Romania sunt inscrisi peste…

- In actuala lege a salarizarii, sporul ramane de doar 15 la suta si se va calcula pe salariul stipulat in legea veche. Aceasta anomalie trebuie corectata, ca procent, prin alinierea la prevederile Codului Muncii, iar ca valoare prin aplicarea procentului pe salariul actual.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi, dupa intalnirea cu sindicalistii din sistem, ca, in cazul chirurgiei, pentru prima data va fi introdus un spor pentru orele petrecute in sala de operatie. "De exemplu, UPU avea sporuri de 100%, acum vor avea 85%, dar le va creste baza. Reumatologia…

- Salarii mai mari. Asta promit autoritațile pentru toți angajații statului. Ministrul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari, spune ca, in prezent, se lucreaza intens la noua lege a salarizarii, care le va asigura angajaților platiți din bugetul de stat salarii decente.

- Circa 3% din salariile din sistemul bugetar vor scadea in urma aplicarii legii salarizarii unitare. Catalin Micu, avocat specializat in dreptul muncii din cadrul Zamfirescu Racoti&Partners, explica la Adevarul Live, de la ora 11.00, de ce cresterile salariale se traduc in mai putin bani in buzunare…

- "In niciun caz. Este un numar mare de decese, dar nu este peste nivelul pe care specialistii l-au prognozat. Din aceasta saptamana, numarul cazurilor va fi in scadere, deci nu putem vorbi de declararea unei epidemii, nu a fost vorba niciodata", a spus Sorin Pintea, joi, intrebata daca nu ar trebui declarata…

- COMUNICAT DE PRESA ALDE Dambovița susține Legea salarizarii unitare pentru ca este cea mai complexa de pana acum, iar Post-ul Ionel Petre: „ALDE Dambovița susține Legea salarizarii unitare” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Sorina Pintea a fost intrebata, joi, la Palatul Parlamentului, unde a participat la Adunarea Generala a Consiliilor Judetene din Romania, despre situatia biochimistilor, care au reclamat ca nu au beneficiat de cresteri salariale, fiind o diferenta de salarizare intre ei si medicii biologi. "Vizavi…

- "Astazi, un deputat PNL m-a amenințat cu plangere penala pentru ca as fi prezentat parlamentului date inexacte. Cum am citat, la moțiune, date oficiale și la zi, am crezut ca vrea doar sa arate cum e el pe baricada cu procurorii și catușele, dar pe seara m-am convins ca și el și colegii lui continua…

- Protest spontan miercuri dimineața la Direcția de Sanatate Publica Dolj. Zeci de medici și asistenți medicali au ieșit in fața sediului nemulțumiți de aplicarea neunitara a legii salarizarii.

- Farmacistii din Romania se plang de ceea ce ei numesc erorile din legea salarizarii. Spun ca vor avea salarii chiar si cu 50% mai mici decat medicii, chiar daca este vorba despre acelasi grad profesional si despre aceeasi vechime.

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a vorbit la interviurile Libertatea Live despre situația fara precedent de la Spitalul de Arși din Capitala, pe care o caracterizeaza ca ”un sabotaj de ambele parți”, despre Legea vaccinarii, care obliga parinții sa se informeze cu privire la aceasta masura de prevenție,…

- „Vorbim despre obligativitatea informarii parintelui in ceea ce priveste vaccinarea, iar la sintagma obligativitate n-o sa renuntam. Am spus-o in declaratiile trecute: nu vom lua copilul de mana de pe strada sa-l vaccinam, dar pe parinte putem sa-l obligam sa se informeze, astfel incat sa stie toate…

- Peste 120 de cazuri noi de rujeola au fost inregistrate in Romania, in ultima saptamana. Numarul imbolnavirilor a ajuns la 10.749, din care 38 decese. Ministrul Sanatatii insista asupra legii vaccinarii. Potrivit Institutului National de Sanatate Publica, in saptamana 5-9 februarie, au fost raportate…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat vineri ca saptamana aceasta s-au inregistrat 126 de cazuri noi de rujeola si ca devine imperios necesar sa se discute despre legea vaccinarii. „Ca noutate pot sa va spun ca saptamana aceasta am mai inregistrat 126 de cazuri noi de rujeola, saptamana trecuta…

- Dupa ce saptamana aceasta au fost inregistrate 126 de cazuri noi de rujeola, ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat ca devine imperios necesar sa se discute despre legea vaccinarii.

- Cresterile salariale prevazute de Legea cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului medical din fonduri publice, se aplica in 2 etape: – Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, salariile brute ale personalului medical cresc cu 25% fata de nivelul acordat in luna decembrie 2017, inclusiv cel al…

- Scandalul legat de noua lege a saalrizarii continua. Biologii, chimistii si farmacisti sunt, printre cei care reclama ca primesc salarii mai mici din 2018! nemultumiti, acestia au scris un memoriu, pe care l-au inaintat Ministerului Sanatatii, Ministerului Muncii si premierului Viorica Dancila:…

- Președintele ALDE Alba, Ioan Lazar, a declarat vineri ca prin legea salarizarii s-au echilibrat salariile „nesimțite” de la stat. Acesta a prezentat o comparație intre veniturile obținute de angajații din Direcțiile de Sanatate Publica (DSP) și Agențiile Județene pentru Plați și Inspecții Sociale (AJPIS)…

- Ministrul Sanatații a explicat, ieri, cum se vor aplica majorarile salariale promise pentru sistemul sanitar, dar a aratat și cine se va alege cu leafa taiata. De asemenea, urmeaza sa fie recalculate sporurile, care acum sunt, unele, chiar și de 100%, „pentru ca se vor aplica pe, alta baza, mai mare”.…

- Ministrul Muncii va vorbi despre Legea pensiilor, va explica si cum se va face recalcularea pensiilor. De asemenea, Lia Olguta Vasilescu va face clarificari in ceea ce priveste noua grila de salarizare. Asteptam intrebarile dvs. pentru ministrul Muncii pe adresa de e-mail stireata@rtv.net. …

- Guvernul doreste sa fie in continuare partener cu marile companii, dar legea romaneasca va fi intotdeauna respectata, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila, facand referire la cazul companiei petroliere Chevron care, recent, a fost obligata de o instanta internationala la plata unei sume catre…

- Salariile medicilor vor creste cu cel putin la 70 de la 1 martie. Anuntul a fost facut de ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, scrie Digi 24.Salariile cresc, de la 1 martie, la nivelul salariului de baza stabilit pentru 2022 in Legea salarizarii, a explicat ministrul. Vor fi cresteri intre 70 si 172…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), Dan Barna, a afirmat joi ca Guvernul "carpeste de fapt gaurile facute tot de el in sistemul fiscal", referindu-se la Ordonanta de Urgenta care vizeaza angajatii part-time si care ar urma sa fie adoptata in aceeasi zi de executiv. In opinia sa, reforma fiscala…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a admis ca exista categorii de personal care vor avea un salariu scazut odata cu intrarea in plata a salariilor pe noua grila impusa de Legea salarizarii unitare.”Salarii mai mici exista, dar sunt ajustari care trebuiau facute pentru ca vorbim despre o lege…

- Platforma Romania 100 sustine ca zeci de mii de oameni din sectorul public si cel privat "vor fi afectati negativ de experimentul PSD - ALDE cu salarizarea publica" si cere demisia ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, pentru "degringolada" creata. "PSD si ALDE au pus la cale o inselatorie:…

- Pregatita inca din campania electorala ca principala arma politica, legea salarizarii a iesit mai mult cum s-a nimerit decat cum s-a stabilit. Ceea ce era prezentata ca o crestere spectaculoasa este fie o stagnare, fie in cel mai rau caz ca o usoara descrestere. Pusa in relatie cu cresterile de preturi…

- „Scad salariile politistilor? Este o generalizare incorecta. In aplicarea legii salarizarii bugetarilor nu exista scaderi de salarii pentru politisti. La politisti este un alt efect – a incetat aplicarea unui spor care a fost foarte clar definit ca fiind aplicabil pentru numai sase luni. Iar toti…

- USR cere demisia ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, pentru inechitatile produse de Legea salarizarii, sustinand ca aceasta a refuzat sa-si asume acest proiect si a pasat responsabilitatea Parlamentului, potrivit unui comunicat de presa.

- Legea salarizarii vizeaza echilibrarea sistemului bugetar de salarizare Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu Foto: Arhiva Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca scopul Legii salarizarii, adoptate anul trecut, a fost acela de a echilibra sistemul bugetar de salarizare,…

- „S-a stiut ca la aproximativ 3% dintre bugetari vor scadea salariile inca din luna mai a anului trecut. Eu am anuntat acest lucru de mai multe ori, in mai multe interviuri”, a declarat ministrul Muncii și a explicat ca nu a pornit de la inceput de la ideea scaderii vreunui salariu, dar pentru a respecta…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost intrebat, marti, daca se are in vedere modificarea Legii salarizarii unitare, avand in vedere toate problemele care au aparut in aplicarea acesteia, el raspunzand ca doar Guvernul poate propune asa ceva.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca Legea vaccinarii trebuie sa fie o prioritate in prezent si a sustinut necesitatea unei campanii pro-vaccinare, avand in vedere faptul ca lunar 20.000 de parinti refuza sa isi imunizeze copiii.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni seara la Antena 3 ca Legea vaccinarii trebuie sa fie o prioritate in prezent si a sustinut necesitatea unei campanii pro vaccinare, avand in vedere faptul ca lunar 20.000 de parinti refuza sa isi imunizeze copiii, informeaza Agerpres.ro. Pot sa va…

- Dosarul privind privatizarea fostei Intreprinderi de Piese Radio si Semiconductori (IPRS) Baneasa, in care este vizat Omar Hayssam, a fost clasat intrucat fapta nu este prevazuta de legea penala, a precizat, pentru Mediafax, procurorul care a instrumentat dosarul, Mihaiela Iorga.

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, a precizat intr-un comunicat care sunt efectele Legii 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, care urmarește o uniformizare a salariilor bugetarilor.

- Legea salarizarii unitare, act normativ care s-a vrut un instrument pentru echitate sociala, a dat naștere la discrepanțe jenante, care au nemulțumit aproape pe toata lumea, cu excepția unor bugetari politici, care primesc lefuri la care nici nu visau. Institutul Național de Statistica (INS) a facut…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al PSD, a declarat ca este de acord cu toate formele de protest, cu toate mitingurile si adunarile publice, cu conditia ca legea sa fie respectata. Edilul a facut un apel catre participantii la proteste care sunt de buna credinta sa accepte…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al PSD, a declarat ca este de acord cu toate formele de protest, cu toate mitingurile si adunarile publice, cu conditia ca legea sa fie respectata. Edilul a facut un apel catre participantii la proteste care sunt de buna credinta sa accepte…

- “Legea salarizarii unitare este o mare nedreptate. Ar fi trebuit sa așeze salariații in grile in funcție de cat de mult depinde dezvoltarea economica a Romaniei de domeniul din care fac parte. Privind grilele de salarizare, administrația și instituțiile de forța ale statului sunt domeniile cele mai…

- In luna martie, unele dintre salariile din sistemul medical vor crește semnificativ, iar cadrele didactice vor primi 20% in plus la salariu, potrivit Legii 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Asta in contextul in care 1 ianuarie deja a adus unele majorari…

- Premierul Mihai Tudose a vorbit, intr-un interviu acordat Romania TV, despre legea salarizarii unitare, ce urmeaza a fi implementata incepand cu 1 ianuarie 2018. Prim-ministrul a explicat ce se intampla cu salariile romanilor dupa aplicarea legii si sustine ca niciun salariu nu va scadea, urmare…

- "In temeiul prevederilor art. 396 alin. (5) Cod procedura penala, raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza 1 Cod procedura penala, achita pe inculpatul IORDACHE NELU, la data savarsirii faptelor, pentru savarsirea infractiunii de instigare la infractiunea de abuz in serviciu, in forma continuata,…

- Liderul Liviu Dragnea a declarat intr-un interviu pentru Antena 3 ca programul de guvernare este pe plus și nu ințelege de unde vine nemulțumirea oamenilor.„Programul de guvernare este pe plus. Vorbind de amanari, sigur ca nu ar fi trebuit sa fie așa. Dar sunt oameni mai tari și oameni mai…