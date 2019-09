Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii va face publice pe site informari periodice privitoare la riscurile utilizarii dispozitivelor care incalzesc tutun, a anuntat, vineri, ministrul Sorina Pintea, care a precizat ca doreste limitarea publicitatii in cazul acestora, transmite Agerpres. "Noi am infiintat in cadrul Ministerului…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat, marți, la Braila, ca va propune modificari legislative in domeniul psihiatriei, acestea urmand sa fie prezentate la Guvern. Intre modificari ar fi și ca medicul sa poata decide internarea unui pacient periculos, fara sa aiba decizie judecatoreasca,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, vineri, la Bistrita, ca nu a simtit ostilitate fata de masura care vizeaza trimiterea unor „pacienti sub acoperire” in spitale „nu este o vanatoare de vrajitoare”. „Nu am simtit ostilitate la 90% dintre medicii cu care am povestit”, a spus Pintea. Intrebata,…

- Cardurile de sanatate funcționeaza din nou vineri, dupa 19 zile de blocaj. A fost cea mai mare avarie de cand sistemul a fost inființat, iar activitatea medicilor de familie a fost aproape blocata. Ei au fost nevoiți sa trimita pacienți acasa, pentru ca nu ii puteau inregistra in sistem și riscau sa…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a inceput sa trimita in spitale pacienți „sub acoperire” pentru a identifica angajații care condiționeaza actul medical de mita. Acesta este unul dintre pașii unei strategii anti-corupție mai ample,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat ca medicii vor fi platiți in funcție de performanța, pentru ca nu este normal ca unul care face 5 operații sa primeasca aceeași suma de bani cu cel care face 30 de operații. Dragoș Patraru o ironizeaza pe Sorina Pintea și susține ca o astfel de masura…