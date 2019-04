Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea a vizitat Spitalul municipal din Sacele. Ce a declarat dupa controlul efectuat

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a vizitat, astazi, municipiile Brașov și Sacele. A trecut mai intai, pe la sediul PSD Brașov, acolo unde a anunțat ce investiții va face Guvernul in unitațile medicale din județul Brașov. A ajuns, apoi, la Spitalul Clinic Județean de Urgența, s-a intalnit, la Prefectura,…

- Spitalul de Recuperare Borșa va trece din subordinea Ministerului Sanatații in cea a Consiliului Județean Maramureș. Anunțul a fost facut de Sorina Pintea, Ministrul Sanatații la ultima vizita in Baia Mare care a avut loc miercuri, 3 aprilie. Ministrul a precizat ca va ceda spitalul autoritaților județene,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat marti ca pentru spitalul regional din Iasi a fost predat studiul de fezabilitate integral, studiul de fezabilitate pentru spitalul regional de la Cluj va fi depus in aceasta luna, iar pentru cel din Craiova - in luna mai. "In programul de guvernare este…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, s-a intalnit, marti, cu Vythenis Andiukaitis, comisar european pentru sanatate si siguranta alimentara, si au abordat tematici precum vaccinarea, evaluarea tehnologiilor medicale si problemele legate de controlul tutunului. De asemenea, s-a discutat despre alocarile…

- Ministrul Sanatații considera ca nu se poata da vina pe acinetobacter pentru moartea celor 3 pacienți de la Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”, Sorina Pintea afirmand, joi, ca cei 3 pacienți aveau multiple afecțiuni și prognostic rezervat inca de la ...

- Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, a precizat ieri la Iasi, in timpul conferintei de presa, ca ambele controale, si cel de la Spitalul „Sfantul Spiridon", si cel de la Institutul de Psihiatrie „Socola", au fost initial controale de rutina, care se fac conform unui plan anual de catre Corpul de Control,…

- In urma articolului publicat de „Ziarul de Iasi" referitor la o asistenta medicala care a inaintat o scrisoare deschisa catre Ministerul Sanatatii pentru a semnala o serie de probleme din cadrul Institutului de Psihiatrie „Socola", ministrul Sorina Pintea a confirmat vizita corpului de control care…