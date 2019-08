Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a trimis astazi Corpul de Control la Spitalul de Psihiatrie Sapoca din județul Buzau, au precizat surse medicale pentru Mediafax. Noaptea trecuta, patru persoane au murit și noua au fost ranite, dupa ce un pacient de 38 de ani a atacat cu un stativ de perfuzii bolnavii…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a trimis Corpul de Control la Spitalul de Psihiatrie Sapoca din Buzau, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse medicale.Surse medicale au precizat, pentru MEDIAFAX, ca ministrul Sanatații Sorina Pintea a trimis Corpul de Control la Spitalul de Psihiatrie Sapoca.…

- Barbatul de 38 de ani, care a atacat pacienții in Spitalul de Psihiatrie Sapoca din județul Buzau, a fost internat cu sevraj etilic, potrivit unor surse din cadrul Poliției. Acestea au confirmat, pentru MEDIAFAX, ca atacatorul s-a luptat cu polițiștii pana a fost imobilizat.Potrivit surselor…

- Raportul MAI realizat de Corpul de Control arata ca o aplicație ce permite comunicarea intre structurile de poliție nu funcționa, in momentul in care Alexandra a sunat la 112. Aceasta aplicație ar fi permis conducerii Poliției și MAI sa afle in timp real despre cazul din Caracal. Sistemul Informatic…

- VENITURI PESTE MEDIE…Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca salariile personalului medical au ajuns la un nivel decent si ca “nu mai este nevoie ca pacientii sa le completeze veniturile”. La Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, de exemplu, un medic primar are un venit mediu net de 15.000…

- Deputatul USR de Cluj, Emanuel Ungureanu, a facut, luni, un apel public catre prim-ministrul Viorica Dancila și catre Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, sa aprobe “urgent” documentația pentru transferul in proprietatea Primariei Cluj-Napoca a terenului necesar realizarii unui parking in interiorul…

- Sorina Pintea, Ministrul Sanatatii, a declarat joi ca cinci spitale din București au fost lovite de atacuri cibernetice pana la acest moment. Unul dintre acestea este Spitalul „Victor Babes”, și celelalte urmeaza sa fie identificate. Pintea a mai spus ca au mai existat, izolat, astfel de incidente.…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, se afla la ora transmiterii acestei știri intr-o vizita-surpriza la un spital privat.Pinta a mers intr-un control inopinat la spitalul Sanador din București. Este primul control intr-un spital privat pe care il face ministrul Sanatatii, dupa un sir…