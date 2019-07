Stiri pe aceeasi tema

- 12.727.000 lei de la Ministerul Sanatatii – Romania pentru achiziționarea de aparatura medicala in spitalele din Prahova! „Datorita bunei noastre colaborari, Ministrul Sanatații, doamna Sorina Pintea, a raspuns insistențelor noastre prin respectarea angajamentului asumat in urma ultimei sale vizite…

- „Credința și sanatate in satul romanesc”, eveniment organizat de compania Antibiotice și Patriarhia Romana Astazi, 21 iunie, la Palatul Patriarhiei a avut loc Conferința „Credința și sanatate in satul romanesc”, eveniment organizat de compania Antibiotice și Patriarhia Romana, in contextul Anului omagial…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat, luni, ca adolescentul care s-a electrocutat duminica pe Podul CFR din Parcul Herastrau, cu arsuri pe 60% din corp, a fost transferat, luni dimineața, in Belgia, unde va fi tratat. Tanarul a fost transferat cu o aeronava MApN, potrivit mediafax.Citește…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a dat asigurari marti ca vor fi continuate proiectele incepute la Ministerul Sanatatii si a precizat ca vor fi dezvoltate si proiecte noi. Ministrul a raspuns unei intrebari privind situatia politica dupa alegerile europarlamentare. "Schimbarile guvernamentale tin…

- Controlul hepatitelor virale Foto arhiva Ministerul Sanatatii a lansat un mecanism pentru controlul hepatitelor virale, prin care se urmareste ca, pâna în anul 2030, aceste boli sa nu mai constituie o amenintare majora la adresa sanatatii publice din tara noastra. Planul…

- O comisie va decide la Ministerul Sanatii daca va fi legalizat canabisul in Romania, iar ministrul Sorina Pintea a precizat ca este vorba de un scop strict medical.Citește și: Sondaj CURS - Cum stau partidele cu o luna inaintea alegerilor europarlamentare „Din acest grup de lucru fac…

- Nu s-a mai intamplat niciodata ca trufia sincera a unui politician sa calce in așa prim-plan. Putem sa gasim multe explicații pentru justificarea reacției liderului PSD, presiunea dosarelor penale, frustrarea generata de huiduielile care i se servesc oriunde merge prin țara. La Iași, o alta intalnire…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca in acest an vor fi facute investitii masive in unitatile sanitare, astfel incat sa fie create conditiile necesare pentru ca medicii sa poata oferi pacientilor “un act medical de calitate”, investitiile constand in lucrari de constructie, extindere…