- Liderii Sanitas au anuntat, luni, ca incep procedurile de declansare a conflictului colectiv de munca si ca primele actiuni de protest vor fi in 20, 22, 27 si 29 martie, cand vor fi pichetate sediile ministerelor Sanatatii, Muncii si Finantelor. Reprezentantii confederatiei sindicale au anuntat…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, se va intalni, marti, cu reprezentantii Sanitas, care au anuntat inceperea conflictului de munca si chiar declansarea grevei generale. Pintea spunea ca declansarea grevei ar fi o ipocrizie din partea sindicatelor, ca actiunile de protest anuntate nu se justifica,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca sporurile in sanatate nu pot fi mai mari de 30% din nivelul salariilor, asa cum cer sindicalistii de la Sanitas. Potrivit ministrului, veniturile personalului din sanatate au crescut de la 1 martie.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, le-a raspuns, luni, sindicatelor din sistemul sanitar care ameninta cu declansarea grevei generale, ea spunand ca ar fi "o ipocrizie" sa inceapa protestele, in conditiile in care veniturile nete ale cadrelor medicale vor creste."Stiu ca sunt nemultumiri,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, ca in maximum doua saptamani vor veni in Romania, din Austria, 10.000 de doze de imunoglobulina, urmand ca alte doua state, SUA si Italia, sa trimita alte o suta de kilograme.

- Sindicalistii din sanatate au decis luni declansarea protestelor, nemultumiti de salarizarea personalului medical, acestea debutand cu patru zile de pichetari la Ministerele Muncii, Sanatatii si Finantelor, in 20, 22, 27 si 29 martie, iar in luna aprilie va fi organizat un miting cu peste 20.000 de...

- Creșterile salariale vor ajunge la medici, dar nu și la chimiști, biologi, fizicieni, sau tehnicieni de radiologie și alte categorii de personal, oameni care lucreaza impreuna cu doctorii intr-un spital. Conform ministrului Sanatații, Sorina Pintea, incepand cu 1 martie, salariile de baza…

- Consiliul Național al organizației sindicale a decis azi asupra calendarului protestelor, ca urmare a nemulțumirilor legate de Legea salarizarii și de regulamentul sporurilor Deși anunțau ca pe data de 15 martie va avea loc ședința in cadrul careia vor decide asupra calendarului de proteste pe care…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a anuntat miercuri ca alte patru persoane au murit din cauza gripei: un barbat in varsta de 63 de ani din judetul Mures, confirmat cu virus gripal tip A, un barbat in varsta de 59 de ani, din judetul Bihor, confirmat cu virus gripal…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, marti, ca termenul de 1 aprilie 2018 la care trebuia facuta recalcularea preturilor la medicamente va fi amanat pentru 1 septembrie 2018. Ea a adaugat ca preturile la unele medicamente s-ar putea mari, dar cresterea nu va fi semnificativa.

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a anunțat ca preturile mai multor medicamente vor creste de la 1 septembrie, precizând însa ca "nu sunt cresteri semnificative"."La unele medicamente preturile pot sa creasca, dar la multe preturile vor scadea. Din ceea ce am facut noi preliminar,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, marti, dupa ce a declansat mecanismul european de protectie civila pentru asigurarea cantitatii de imunoglobulina necesara pentru tratamentul populatiei, ca exista deja un prim raspuns, de la Crucea Rosie din Austria.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca in acest moment nu mai exista nicio doza de imunoglobulina, ca sunt sute de pacienti afectati ca singura solutie in acest moment era declansarea mecanismului de protectie civila, prin solicitarea ajutorului tarilor…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, marti, dupa ce a declansat mecanismul european de protectie civila pentru asigurarea cantitatii de imunoglobulina necesara pentru tratamentul populatiei, ca exista deja un prim raspuns, de la Crucea Rosie din Austria. "In acest moment, in…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat la B1 Tv ca urmeaza sa fie stabilite niste criterii de evaluare prin noua lege a sanatatii, astfel incat cei care muncesc foarte mult sa fie rasplatiti pe masura.Citeste si: Privilegii incredibile pentru o categorie de bugetari: Ce le pregatește…

- Dupa oribila crima ce a avut loc la Slatina, Sorina Pintea, Ministrul Sanatații, a luat masuri urgente pentru situatia data. Ea a explicat ca a trimis o echipa in municipiu pentru a clarifica in ce circumstante a avut loc tragedia.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi la B1 TV ca orice spital va dori sa acorde sporurile la nivelul maxim prevazut in regulament o poate face din venituri proprii."Daca exista vreun spital care doreste sa dea sporurile la maxim, sporurile din regulament, poate sa o faca utilizand…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, miercuri, ca toti medicii si toate asistentele din Romania vor intra de la 1 martie direct pe grila de salarizare din 2022, afirmand ca un medic primar va primi 15.000 de lei pe luna, in loc de 4.000 de lei cat primeste in prezent. "Este vorba…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a cerut, luni, Directiilor de Sanatate Publica din judetele afectate de ninsori si viscol sa realizeze o evaluare a situatiei bolnavilor cu dializa, a celor cronici, a gravidelor si a copiilor cu afectiuni care necesita monitorizare permanenta si sa dispuna masuri…

- Sindicaliștii de la Sanitas și Ministerul Sanatații se contrazic pe sporuri. Cea mai mare problema in sistemul de sanatate este cea legata de sporrui, iar dacs acesta raman blocate la 30%, atunci vor fi probleme in sistem spune pre;edintele Sanitas, Leonard Barascu, dupa intalnirea cu ministrul Sanatatii,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, joi, ca nu va fi declarata epidemie de gripa, ea aratând ca numarul deceselor, desi mare, nu a depasit nivelul pe care specialistii l-au prognozat.

- Sorina Pintea a fost intrebata, joi, la Palatul Parlamentului, unde a participat la Adunarea Generala a Consiliilor Judetene din Romania, despre situatia biochimistilor, care au reclamat ca nu au beneficiat de cresteri salariale, fiind o diferenta de salarizare intre ei si medicii biologi. "Vizavi…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca situatia salariilor mai multor categorii profesionale se va echilibra, mentionand ca a depus la Camera Deputatilor cateva amendamente la Ordonanta 91, adoptata in decembrie, care “ar ajusta sau regulariza cat de cat lucrurile”, informeaza AGERPRES…

- Sorina Pintea a fost convocata personal la o reuniune a ministrilor Sanatații din sud-estul Europei, pentru a i se atrage atenția asupra situației țarii noastre. Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a vorbit aseara mai pe larg despre scopul deplasarii pe care a facut-o in cursul acestei saptamani in…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, ca urmeaza sa fie pregatita o hotarare de guvern pentru constructia unui nou centru de transfuzii in Bucuresti, fiind deja alocat un teren pentru aceasta cladire de catre primarie, in urma unei decizii a CGMB.

- Spitalele au posibilitatea legala sa presteze servicii medicale la cerere pentru a obtine venituri suplimentare, a precizat, luni, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. „(…) O lege noua nu pot sa dau pentru ca exista deja posibilitatea efectuarii serviciilor medicale la cerere. Doar mergand, stimuland,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat in cursul saptamanii trecute, ca spitalele sunt obligate sa asigure medicatia necesara pacientilor, iar in situatia in care pacientii cumpara medicamente in perioada in care sunt internati, pot sa primeasca de la casieria spitalului contravaloarea medicamentelor…

- Sorina Pintea a mers, vineri dimineata, la spitalul aflat pe Calea Grivitei, unitate despre care se aflase, recent, ca nu ar mai avea bani de salarii si a stat de vorba cu cadrele medicale. Ministrul a dat asigurari ca aceste aspecte financiare isi vor gasi rezolvare. “Problemele celelalte, legate de…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat marti ca va milita pentru ca parintii sa fie obligati prin lege sa se informeze cu privire la vaccinarea copiilor, iar daca refuza acest lucru, sa plateasca o amenda care va finanta sistemul de sanatate. "Parerea mea este ca noi trebuie sa informam parintele.…

- Ministerul Sanatații susține ca parinții a 20.000 de copii au refuzat vaccinarea impotriva rujeolei, iar acest lucru contribuie la evoluția epidemiei . Statisticile sunt de la inceputul acestui an si apar intr-un raspuns al Ministerului Sanatații la interpelarea deputatului Petru Movila. Potrivit documentului…

- Ministrul Sanatatii: Multe dintre problemele din sistem tin de "indolenta, nepasare, lene" Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni ca isi doreste sa schimbe mentalitati, pentru ca multe dintre problemele care apar in sistem tin de ''indolenta, de nepasare, de lene''. ''În…

- Parintii ar putea fi obligati prin lege sa se informeze in privinta vaccinarii copiilor, iar refuzul informarii ar putea fi sanctionat pecuniar, informeaza HotNews.ro. Anuntul a fost facut, la RFI, de ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. Ministrul Sanatatii explica ce si-ar ...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat vineri ca saptamana aceasta s-au inregistrat 126 de cazuri noi de rujeola si ca devine imperios necesar sa se discute despre legea vaccinarii. „Ca noutate pot sa va spun ca saptamana aceasta am mai inregistrat 126 de cazuri noi de rujeola, saptamana trecuta…

- Guvernul Vioricai Dancila nu renunta si vrea sa isi impuna punctul de vedere intr-un domeniu extrem de sensibil. Este vorba despre o lege care ar putea scoate din minti o anumita parte a cetatenilor. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat la Romania TV, ca saptamana aceasta s-au inregistrat…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat vineri ca saptamana aceasta s au inregistrat 126 de cazuri noi de rujeola si ca devine imperios necesar sa se discute despre legea vaccinarii, informeaza Agerpres.ro Ca noutate pot sa va spun ca saptamana aceasta am mai inregistrat 126 de cazuri noi de…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a spus, joi, intr-o conferinta de presa, ca in acest moment nu se poate vorbi despre o epidemie de gripa, fiind „doar o circulatie mai intensa a virusului gripal”, care se va prelungi pana in luna aprilie si trebuie luate masuri de siguranta. Ea a precizat…

- Ministrul Sanatatii a mentionat ca cei afectati de reducerile salariale sunt cei din aparatul central, nu medicii. "3 % cu probleme, dar nu cu probleme mari. Pentru consilieri, salariile vor scadea cu aproximativ 23%. Consilierii la cabinetul demnitarului trebui sa aiba acelasi salariu. Ajustarea…

- Salariile medicilor vor creste cu cel putin la 70 de la 1 martie. Anuntul a fost facut de ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, scrie Digi 24.Salariile cresc, de la 1 martie, la nivelul salariului de baza stabilit pentru 2022 in Legea salarizarii, a explicat ministrul. Vor fi cresteri intre 70 si 172…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a dat asigurari joi, intr-o conferința de presa, ca salariile medicilor vor crește, iar sporurile aproape ca vor dubla salariile nete. Totuși, ministrul Sanatații a ținut sa transmita și un mesaj dur cadrului medical.„Daca oferim salarii la nivelul UE, cred…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a atras atenția, luni seara la Antena 3, ca legea vaccinarii trebuie sa fie o prioritate in prezent, susținand ca incurajeaza necesitatea unei campanii pro-vaccinare, avand in vedere ca lunar 20.000 de parinți refuza lunar sa-și imunizeze copiii.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni seara la Antena 3 ca managementul spitalicesc inca nu este cel dorit, deoarece resursele nu sunt gestionate eficient, informeaza Agerpres.ro. Din pacate, managementul spitalicesc inca nu este cel dorit sau cel pe care ar trebui sa il avem in acest…

- Ministrul Sanatatii: Spitalele regionale, intarzieri din cauza proiectelor fantasmagorice Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, sustine realizarea celor 3 spitale regionale de urgenta, de la Iasi, Craiova si Cluj-Napoca reprezinta prioritatea sa, mentionand, joi, ca acestea inregistreaza intarzieri deoarece…

- "Oncologia este una dintre patologiile foarte sensibile, avand in vedere adresabilitatea mare si, din pacate, cresterea exponentiala a numarului de pacienti bolnavi de cancer, a cazurilor noi. Programul National de Oncologie este un program generos, care acopera zona de medicamente. Din pacate, nu…

