- VENITURI PESTE MEDIE…Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca salariile personalului medical au ajuns la un nivel decent si ca “nu mai este nevoie ca pacientii sa le completeze veniturile”. La Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, de exemplu, un medic primar are un venit mediu net de 15.000…

- Sorina Pintea vrea sa trimita in spitale pacienti „sub acoperire” pentru a identifica angajatii care conditioneaza actul medical de mita. Acesta este unul dintre pasii unei strategii anti-coruptie mai ample, gandite de Ministerul Sanatatii, a declarat Sorina Pintea pentru HotNews.ro. „Eu cred ca sunt…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, intenționeaza sa trimita in spitale pacienți "sub acoperire" pentru a identifica angajații care condiționeaza actul medical de mita. Acesta este unul dintre pașii unei strategii anti-corupție mai ample, gandite de Ministerul Sanatații, a declarat Sorina Pintea.