Ministrul Sănătăţii s-a ţinut de cuvânt: fonduri pentru echipamente medicale destinate spitalelor prahovene Violeta Stoica Spitalul Județean de Urgența Ploiești și Spitalul de Obstetrica și Ginecologie Ploiești au primit fonduri importante pentru achiziționarea de aparatura medicala și alte dotari, prin distribuirea de fonduri de la Ministerul Sanatații. Rectificarea bugetului județului Prahova, aprobata de consilierii județeni, saptamana trecuta, a venit cu vești bune pentru cele doua spitale aflate in administrarea Consiliului Județean, pentru ca 12,72 de milioane de lei au fost transferați drept subvenții de la bugetul de stat catre bugetul județean pentru finanțarea investițiilor in sanatate. In… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

