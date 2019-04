Stiri pe aceeasi tema

- In campania electorala din 2016, Liviu Dragnea anunța ca in conformitate cu programul de guvernare, pana in 2020 vor fi construite opt spitale regionale. Intre timp, situația s-a complicat, iar ministrul Sanatații, Sorina Pintea, susține ca nu vom avea aceste spitale gata nici macar in 2024, iar…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni ca va propune Autoritatii Nationale pentru Management al Calitatii in Sanatate retragerea acreditarii spitalelor controlate saptamana trecuta - Spitalul Judetean de Urgenta Plo...

- Ultima „deschindere” a avut loc la Spitalul Județean de Urgența din Ploiești, unde Sorina Pintea a ajuns in control aproape de miezul nopții. Este alerta printre managerii de spitale dupa ce Sorina Pintea a efectuat o noua descindere pe nepusa masa la o unitate medicala și a anunțat ca va continua…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a precizat, duminica, ca 2024 este un termen optimist pentru constructia spitalelor regionale. Acestea se afla in diferite etape in ceea ce priveste cererea de finantare.

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat, marți, la Iași, ca daca studiile de fezabilitate pentru spitalele regionale din Cluj si Craiova nu vor fi terminate la timp, se va depune in prima faza cerere de finanțare pentru cel din Iași, potrivit mediafax.Citește și: Lovitura pentru Laura…

- MONITORIZARE… Sorina Pintea anunta ca spitalele care nu raporteaza corect numarul cazurilor de infectii respiratorii vor fi amendate. Ministrul Sanatatii mai precizeaza ca Directiile de Sanatate Publica si ministerul vor continua sa faca controale incrucisate in unitatile spitalicesti. In judetul Vaslui,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, anunțase ca autoritațile vor stabili, marți, daca declara sau nu epidemie de gripa. La termenul stabilit, insa, oficialii s-au vazut in imposibilitatea de a lua o decizie, constatand ca unele raportari facute de spitale conțin informații contradictorii.

- Ministrul Sanatatii este prezent astazi la Timisoara! Sorina Pintea a avut programate intalniri cu directorii spitalelor si ai CJAS si DSP. Prima oprire a fost la Consiliul Judetean Timis, unde a avut o intalnire cu presedintele Calin Dobra, dupa care a inceput sedinta cu toti sefii din sistemul de…