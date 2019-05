Peste 250 de angajatori din Timiş caută personal

Conform raportării realizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Timiş, 251 de angajatori din judeţ sunt în căutare de personal The post Peste 250 de angajatori din Timiş caută personal appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]