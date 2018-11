Stiri pe aceeasi tema

- "In acest moment avem 11, pentru ca celelalte paturi, toate paturile sunt ocupate si daca, Doamne fereste, mai apare un pacient, decizia este usoara: il trimitem acolo unde el poate fi tratat corespunzator. Asta s-a intamplat si alaltaieri, paturile erau ocupate, pacientul avea nevoie de ajutor si…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, vineri, ca statul roman nu-i poate asigura cazarea in Belgia tatalui tanarului ars din Piatra Neamt, care a fost transferat joi la un spital din Charleroi. ‘Statul roman asigura transferul si tratamentul pacientilor. Tatal lui stiu ca a fost cazat in spital.…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a explicat, vineri, la Sibiu, intrebata despre campania umanitara a romanilor din Belgia pentru tanarul ranit in explozia din Piatra Neamț și pentru a gasi un loc de cazare unde sa stea familia, ca statul roman asigura doar transferul și tratamentul pacientului,…

- Tanarul cu arsuri grave in explozia din Piatra-Neamț este in continuare in stare critica și nu poate fi deocamdata operat. El a fost transferat joi la un spital din Belgia, iar acolo primește in prezent doar tratament de susținere. Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat ca a primit vineri dimineața…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat vineri, la Sibiu, ca tanarul ars din Piatra Neamt, transferat la un spital in Belgia, are 50% sanse de supravietuire, neputand fi inca operat, din cauza ca starea lui este foarte grava. ‘Acum cinci minute am primit ultimul raport. (…) Este 50 – 50, adica…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatații, a declarat, joi, in contextul trimiterii pacientului ranit in explozia din Piatra Neamț, in Belgia, ca Romania nu poate trata pacienții cu arsuri pe suprafețe de peste 50% din corp, scrie Mediafax. „Romania nu poate sa trateze pacientul care are arsuri mai mari de…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, joi seara, la Brasov, ca tanarul ranit in explozia de la Piatra Neamt este, la aceasta ora, in drum spre Belgia, parerea ei personala fiind ca Romania nu poate trata in acest moment pacienti cu arsuri mai mari de 50% din suprafata corpului. …

- Tanarul ars in explozia de la Piatra Neamt va fi transportat in Belgia, joi, cu o aeronava C-27J Spartan a Ministerului Apararii Nationale, configurata pentru misiuni de evacuare medicala. Pacientul are arsuri de gradul III pe 75% din corp.