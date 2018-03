Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca maine dimineata cel tarziu incep sa ajunga dozele de imunoglobulina, fiind vorba despre fiolele aduse prin intermediul Mecanismului de Protectie Civila, potrivit Agerpres. In urma cu aproximativ doua saptamani, Sorina Pintea a precizat ca a fost…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a explicat la videoconferinta organizata astazi de Ministerul Sanatatii au participat managerii unitatilor sanitare, reprezentantii directiilor de sanatate publica si cei ai autoritatilor locale modalitatea de aplicare a Legii salarizarii unice si a Regulamentului…

- "Legea salarizarii unice prevede o crestere a salariului de incadrare care poate ajunge pana la 170%, dar si o limitare a sporurilor acordate angajatilor din sistem la 30% la nivel de ordonator principal de credite, care trebuie respectat. Este pentru prima oara cand salariile de incadrare cresc…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) anunța ca alte doua persoane au murit din cauza gripei, numarul deceselor cauzate de virusul gripal ajungând la 109. Este vorba despre doi barbați - unul de 28 de ani din județul Mureș fara condiții medicale preexistente cunoscute, nevaccinat antigripal…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) anunța ca alte trei persoane au murit din cauza gripei, numarul deceselor cauzate de virusul gripal ajungând la 107. Este vorba despre o femeie de 68 de ani din județul Bihor, o alta de 77 din Arad și un barnat de 66 de ani din Cluj. Toate cele…

- In urma cu cateva zile, PUTEREA a semnalat ca Ministerul Sanatații, condus de Sorina Pintea, organizeaza un concurs controlat de anumite interese pentru ocuparea postului de manager al Spitalului de Psihiatrie și pentru Masuri de Siguranța Jebel, din județul Timiș....

- Ministrul Sanatatii Sorina Pintea a declarat joi ca exista deja contractul semnat pentru livrarea de imunoglobulina, dupa declansarea Mecanismului de Protectie Civila pentru achizitia imunoglobulinei pentru imunodeficiente primare din statele membre UE si NATO, astfel ca „problema va fi rezolvat…

- Ministrul Sanatatii, despre sporurile din sistem: Plafonul de 30% din legea salarizarii trebuie respectat Ministrul Sanatii, Sorina Pintea, a declarat, dupa negocierilor de joi cu sindicatul Federatia "Solidaritatea Sanitara", ca sumele aferente sporurilor in sanatate nu pot ramane ca la inceputul anului,…

- Ministerul Sanatații cauta soluții pentru pacienții a caror viața depinde de administrarea imunoglobulinei, produs care nu se mai gasește nicaieri in Romania. 10.000 de astfel de doze vor intra in țara, in cel mult doua saptamani, a anunțat ministrul Sanatații, Sorina Pintea. „Problema imunoglobulinelor…

- Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a confirmat un nou deces cauzat de gripa. Bilanțul victimelor din acest sezon a ajuns la 100. Ministerul Sanatații a precizat anterior ca nu sunt intrunite condițiile necesare pentru a vorbi despre o epidemie. Centrul Național de Supraveghere…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat luni ca a fost un incheiat un memorandum cu Ministerul Finantelor Publice prin care va fi suplimentat numarul de posturi pentru medicina de familie, pentru rezidentii care au promovat examenul de rezidentiat, dar nu ...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, ca problema imunoglobulinei este rezolvata partial, pentru cel mult trei luni, iar primele 10.000 de doze vor fi trimise de catre Austia si vor fi primite in maximum doua saptamani. “Problema este rezolvata partial, pentru ca am activat Mecanismul…

- Ministerul Sanatații, condus acum de catre maramureșeanca Sorina Pintea, a anunțat, pe 8 februarie 2018, adica imediat dupa instalarea cabinetului Dancila, organizarea concursului pentru ocuparea postului de manager al Spitalului de Psihiatrie și pentru Masuri de Siguranta Jebel din județul Timiș....

- Mai multi angajati ai Spitalului de Psihiatrie si Masuri de Siguranta Grajduri au declansat luni dimineata un protest spontan. Ei sunt nemultumiti de conditiile de munca si de salarizare. La Spitalul din Grajduri sunt internati bolnavi cu afectiuni psihice care au comis fapte foarte grave, deci care…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a anuntat miercuri ca alte patru persoane au murit din cauza gripei: un barbat in varsta de 63 de ani din judetul Mures, confirmat cu virus gripal tip A, un barbat in varsta de 59 de ani, din judetul Bihor, confirmat cu virus gripal…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, despre criza de ”imunoglobina”, referindu-se la declansarea mecanismului de protectie civila, din cauza lipsei totale de imunoglobulina in Romania, transmite News.ro . ”O alta problema la care doresc sa ma refer este declansarea…

- Maia, fiica Otiliei Stanga, a fost diagnosticata in urma cu cinci ani cu imunodeficiența primara, o boala care o ține izolata de restul lumii, daca nu primește tratament. La sfarșit de februarie, fetița a primit tratament dupa șapte luni de așteptare. Mama fetiței a scris pe Facebook, miercuri,…

- Ministrul Sanatii, Sorina Pintea, a anuntat, luni, ca zilele acestea discuta cu o delegatie a Bancii Mondiale, pentru negocieri de extindere a programului de achizitie a unor echipamente medicale, dupa ce acestia ne-au acordat, in ianuarie, un imprumut in acest scop de 250 milioane euro. …

- Producatorii de medicamente spun ca au incercat in repetate randuri sa ia legatura cu Guvernul si cu Ministerul Sanatatii, pentru a gasi solutii mai rapide la criza medicamentelor deficitare, cum e imunoglobulina, dar nu au primit niciun raspuns. "Am contactat de doua ori in 2017 Ministerul…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, marti, dupa ce a declansat mecanismul european de protectie civila pentru asigurarea cantitatii de imunoglobulina necesara pentru tratamentul populatiei, ca exista deja un prim raspuns, de la Crucea Rosie din Austria. "In acest moment, in…

- Situație de criza in sanatate. Ministerul Sanatații a activat Mecanismul European de Protecție Civila privind o alerta europeana pentru Romania, din cauza crizei de imunoglobulina. Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, susține ca prin acest mecanism Romania va primi imunoglobulina din partea statelor…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a cerut Directiei de Sanatate Publica Olt si conducerii Spitalului Judetean Slatina sa ia toate masurile necesare ca sa nu fie afectata desfasurarea actului medical in spital si, in special, in sectia de psihiatrie, unde a avut loc o crima urmata de sinucidere.Potrivit…

- Ministrul Sanatații cere masuri la Spitalul din Slatina, dupa crima de azi. Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a cerut duminica, 4 martie, Direcției de Sanatate Publica Olt și conducerii Spitalul Județean Slatina sa ia urgent toate masurile necesare ca activitatea sa se desfașoare normal, dupa crima…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, le-a cerut Directiilor de Sanatate Publica de la nivelul Capitalei si al judetelor sa ia masuri astfel incat pacientii care necesita dializa si sunt transportati la unitati pentru acest lucru, precum si bolnavii cronici care au nevoie de monitorizare permanenta, sa…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, joi, ca nu va fi declarata epidemie de gripa, ea aratand ca numarul deceselor, desi mare, nu a depasit nivelul pe care specialistii l-au prognozat.

- Sorina Pintea a oferit informatii cu privire la epidemia de rujeola. Ministrul Sanatatii a declarat, marti, ca aceasta a produs panica si ingrijorare in randul cetatenilor si ca este nevoie de luarea unor masuri urgente.

- La trei luni de la instalarea in funcție a noului manager al Spitalului de Urgența „Elena Beldiman” Barlad, au fost vacantate și fotoliile celor trei directori: medical, financiar-contabil și de ingrijiri. Concursul va avea loc la jumatatea lui martie. De luni bune, cei trei directori ai Spitalului…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat marti la Digi 24 ca epidemia de rujeola a produs ingrijorare si ca va continua discutiile cu directorul regional al Organizatiei Mondiale a Sanatatii in aceasta...

- Ministrul a dat ca exemplu mandatul sau de manager al Spitalului din Baia Mare, cand unitatea medicala pe care a condus-o a reusit sa realizeze anul trecut venituri proprii de peste 6 milioane de lei, bani cu care a fost achizitionata aparatura medicala. "(...) O lege noua nu pot sa dau pentru…

- „La colegele cu studii superioare cu 1.000 de lei le-a scazut. Daca nici cu sporurile nu se rezolva, atunci cred ca e o situatie foarte grava. Lucram cu cadavre, toxice, biochimice, cu de toate", spune o asistenta medicala. Pentru zeci de medici, asistente sau farmacisti de la Spitalul Judetean…

- Ministrul Sanatații, in control la Spitalul de Arși. Angajații nu și-au primit salariile și au contribuțiile neplatite de cateva luni. De asemenea, unitatea are mari dificultați din cauza lipsei de materiale. Vineri dimineața, Sorina Pintea, ministrul Sanatații, a anunțat public ca va efectua personal…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, miercuri, ca 16 persoane au murit din cauza virusului gripal. Cel mai recent raport al Centrului National de Sanatate arata si ca numarul celor care sunt bolnavi de gripa a ajuns la 300 de cazuri. Mai multe spitale au intrat in carantina pentru ca pacientii…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni seara la Antena 3 ca managementul spitalicesc inca nu este “cel dorit”, deoarece resursele nu sunt gestionate eficient, informeaza AGERPRES . “Din pacate, managementul spitalicesc inca nu este cel dorit sau cel pe care ar trebui sa il avem in acest…

- Noiela Cristina Vieru a caștigat concursul, organizat la sfarșitul lunii trecute, pentru ocuparea funcției de manager al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, dupa ce a obținut 9,42 de puncte la evaluarea proiectului de management și 9,66 de puncte la interviu. Pentru funcția de manager al Spitalului…

- Comisia de contestație a concursului a constatat ca „notarea candidaților a fost efectuata corect și menține punctajul acordat de catre comisia de concurs”. In prima zi a acestei luni s-a desfașurat concursul pentru ocuparea postului de manager la Spitalul de Psihiatrie și pentru Masuri de Sigurana…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni seara la Antena 3 ca Legea vaccinarii trebuie sa fie o prioritate in prezent si a sustinut necesitatea unei campanii pro vaccinare, avand in vedere faptul ca lunar 20.000 de parinti refuza sa isi imunizeze copiii, informeaza Agerpres.ro. Pot sa va…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni seara la Antena 3, ca a ramas fara cuvinte dupa ce a vazut imaginile cu condițiile inumane in care sunt cazați pacienții Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, dar a precizat ca nu are de gand sa taie capete.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, joi, ca institutia pe care o conduce este o structura inflexibila, care nu corespunde nevoilor pacientilor si trebuie reformata din temelii, adaugand ca aceasta este una dintre cele mai grave probleme ale domeniului sanitar.

- CINE ESTE SORINA PINTEA. Sorina Pintea, noua propunere a PSD-ALDE pentru ministerul Sanatatii, a studiat la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj Napoca în perioada 1984-1988, unde a terminat facultatea de economie. Sorina Pintea a fost Manager la Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare…

- Ministerul Sanatații a dat startul organizarii concursului de ocupare a funcției de director al Spitalului de Psihiatrie și pentru Masuri de Siguranța Sapoca. Pentru funcția de conducere s-au inscris doua candidate, ambele dosare fiind admise. Este vorna despre Viorica Mihalașcu, cea care in prezent…

- Rezultatele evaluarii dosarelor de inscriere au fost afișate, iar pe 1 februarie, cele doua candidate iși vor susține proiectul de management / proba interviului. Dupa un an de management asigurat prin interimat, Spitalul de Psihiatrie și pentru Masuri de Siguranța (SPMS) Sapoca, unul dintre cele…

- Spitalul de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava va avea propriul aparat de rezonanta magnetica nucleara (RMN). Contractul de achizitie a fost semnat, marti, la Ministerul Sanatatii, de managerul spitalului, Vasile Rimbu. Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, ...