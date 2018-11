Ministrul Sanatatii: Nu suntem pregatiti pentru Summitul UE din 2019 de la Sibiu

Agentii ONU: Foametea loveste orasele asiatice in plina expansiune

Sute de milioane de copii si adulti in orasele in plina expansiune din Asia sunt subnutriti si vor ramane in aceasta situatie fara o planificare urbana “incluziva si sustenabila”, au avertizat vineri oficiali ai Natiunilor Unite, citati de Reuters, informeaza AGERPRES… [citeste mai departe]