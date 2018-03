Stiri pe aceeasi tema

- Mentinerea sporurilor in sectorul sanatatii la nivelul existent la inceputul anului nu este posibila, intrucat exista un plafon, cel de 30%, mentionat in Legea salarizarii unitare, care trebuie respectat, a declarat, joi, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, dupa discutiile cu reprezentantii Federatiei…

- Problema imunoglobulinei este rezolvata, iar tratamentul va ajunge la pacienti cat de curand, in mai putin de o luna, a declarat, joi, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, dupa intalnirea cu Federatia ”Solidaritatea Sanitara” din Romania, informeaza Agerpres. Seful de la Sanatate ...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, joi, la o noua intalnire cu federatia “Solidaritatea Sanitara”, care ameninta cu greva generala, ca “marul discordiei” este regulamentul sporurilor, ea spunand ca nu poate fi negociata legislatia, ci doar aplicarea ei. Citeste mai mult: adev.ro/p5mo37

- Ministrul Sanatatii, despre sporurile din sistem: Plafonul de 30% din legea salarizarii trebuie respectat Ministrul Sanatii, Sorina Pintea, a declarat, dupa negocierilor de joi cu sindicatul Federatia "Solidaritatea Sanitara", ca sumele aferente sporurilor in sanatate nu pot ramane ca la inceputul anului,…

- Demararea construcției spitalelor regionale pe bani europeni a fost decalata pentru 2019, asta in condițiile in care cele trei proiecte vor trebui finalizate pana in anul 2023. Sorina Pintea ministrul Sanatații, a declarat la TVR, in cadrul emisiunii „Romania 9" de marți seara, ca cele trei…

- Premierul Viorica Dancila afirma ca criza imunoglubulinei, cu care s-au confruntat pacientii romani in ultimul an, se va incheia odata cu declansarea mecanismul european de protectie civila. 'Zilele trecute am dat acceptul doamnei ministru a Sanatatii, doamna Sorina Pintea, pentru declansarea mecanismului…

- Ministrul sanatații spune ca declansarea acestui mecanism, prin care Romania solicita statelor membre UE sa o ajute cu doze de imunoglobulina, era singura solutie la acest moment, dar ca pe termen lung sunt luate in calcul mai multe variante pentru a asigura necesarul.

- Exista o vorba: „Sunt lucruri care se fac și lucruri care nu se fac…“ Bineințeles ca se refera la anumite alegeri morale pe care majoritatea dintre noi trebuie sa le ia cateodata. In ultima vreme, in centrul atenției televiziunilor a fost un caz cel puțin absurd. Iar de la acest caz au mai aparut și…

- Premierul Viorica Dancila a avut astazi o intalnire de lucru cu reprezentantii asociatiilor de suport pentru copiii cu sindrom Down si pacientilor cu boli rare, ca un prim pas in vederea identificarii solutiilor la problemele cu care se confrunta.La intalnirea de la Palatul Victoria au mai participat…

- Presedintele Consiliului Judetean, Maricel Popa, va participa astazi la Ministerul Sanatati, la o intalnire cu ministrul Sorina Pintea, in vederea stabilirii si remedierii deficientelor aparute in ceea ce priveste documentatia pentru Spitalul Regional de Urgente. "Am inteles ca, la intrevederea de azi,…

- Ministrul spune ca salariile majorate vor determina mulți medici din sistemul public sa renunțe la a doua slujba din sistemul privat, iar acordarea sporurilor va fi un „test” pentru manageri. Odata cu intrarea in vigoare a majorarilor salariale acordate medicilor și asistenților medicali, ministrul…

- Un medic primar, care acum castiga 6.010 lei brut, va avea un salariu de baza de 13.338 de lei, iar un medic specialist, care acum are 4.675 de lei, va primi un salariu de 10.563 de lei. La anatomie patologica si medicina legala, un medic primar va avea o crestere salariala de la 9.481 de…

- Premierul Viorica Dancila efectueaza, marti, o vizita la Chisinau, unde are programata o intrevedere cu premierul Pavel Filip. Cei doi sefi de guvern vor sustine declaratii comune de presa. Prim-ministrul va avea și o intalnire oficiala cu presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu.…

- Spray-urile contra gandacilor sunt o solutie de moment, deoarece acestia apar o data la 14-21 de zile, iar la nivel mondial nu exista niciun produs care sa omoare ouale de gandaci. Singura solutie este de a ii tine sub control, a spus Sorin Boaje in cadrul emisiunii de business ZF Live. …

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, ca ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb si ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, vor merge la Bruxelles, saptamana viitoare, afirmand ca membrii Guvernului trebuie sa aiba intalniri punctuale si eficiente cu oficialii europeni.

- Viorica Dancila a discutat cu asociațiile pentru autism, la Palatul Victoria; S-a cerut decontarea serviciilor psihologice pentru copiii care au nevoie de psihoterapie. Premierul Viorica Dancila a declarat ca are in vedere adoptarea unei solutii de sprijin pentru persoanele afectate de tulburari din…

- Consiliul National al Federatiei Sanitas din Romania, reunit in sedinta in data de 22 februarie 2018, a dezbatut propunerile de modificare a Legii nr. 153/ 2017 (Legea salarizaarii unitare n.r.), ce vor fi sustinute in perioada urmatoare, precum si stadiul negocierilor privind Regulamentul de sporuri."Membrii…

- Numarul deceselor cauzate de virusul gripal crește, dar ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, anunța ca nu va fi declarata epidemie de gripa. Intrebata daca exista posibilitatea declararii unei epidemii, avand in vedere ca a crescut numarul celor care au decedat in urma gripei, Pintea a raspuns: „ In…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca situatia salariilor mai multor categorii profesionale se va echilibra, mentionand ca a depus la Camera Deputatilor cateva amendamente la Ordonanta 91, adoptata in decembrie, care “ar ajusta sau regulariza cat de cat lucrurile”, informeaza AGERPRES…

- Noul ministru al Sanatații, Sorina Pintea, a anunțat, la Realitatea TV, ca Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) este îngrijorata de situația din România privind vaccinarea și ca pentru ca deputații sa fie convinși sa voteze Legea Vaccinarii a

- Salariile medicilor din România vor crește cu cel puțin la 70% de la 1 martie. Anunțul a fost facut de ministrul Sanatații, Sorina Pintea. Dupa maririle de la 1 martie, a adaugat ea, unele salarii vor depași 4.000 de euro, echivalentul a circa 60 de mii de lei moldovenești. Salariile…

- "Nivelul de salarizare a fost crescut in domeniul Educației și in domeniul Sanatații de doua sau de trei ori in anul 2017, va mai fi crescut o data in anul 2018. Medicii vor merge la nivelul maxim din 2022 pe grila de salarizare, iar oamenii iși vor schimba planurile de a pleca din țara. Legat de…

- Farmacistii din Romania se plang de ceea ce ei numesc erorile din legea salarizarii. Spun ca vor avea salarii chiar si cu 50% mai mici decat medicii, chiar daca este vorba despre acelasi grad profesional si despre aceeasi vechime. Reprezentantii Colegiului Farmacistilor din Romania spun ca sunt diferente…

- Vineri, intr-o intervenție telefonica la Romania TV, ministrul a spus ca au fost gasite soluții. "In niciun caz, nimeni nu va pierde ceva. Am gasit o serie de solutii care sa duca la ce v-am spus, la ideea ca nimeni sa nu piarda. Anul trecut, mecanismul spunea ca se aplica o cota de 35% la…

- Reprezentanti ai Biroului Operativ al Federatiei SANITAS din Romania s-au intalnit cu echipa condusa de ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, pentru a discuta pe baza draftului noului regulament de sporuri pentru Sanatate si Asistenta Sociala. La respectiva intalnire a participat si presedintele Sindicatului…

- "Este necesar sa facem schimbari in politica medicamentului pe plan national. N-as putea sa va dau date concrete in acest moment, inca ma informez asupra acestui fenomen, dar asigur populatia ca medicamentele esentiale, cele care au lipsit o perioada, vor incepe sa apara. Adica, deja avem grija,…

- Gripa a provocat deja 21 de decese Numarul deceselor cauzate de gripa la nivel national a ajuns luni la 21, potrivit Centrului de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Un barbat în vârsta de 48 de ani, din judetul Iasi, a murit dupa ce s-a infectat cu virusul…

- Chimistii si biologii i-au cerut premierului Dancila și miniștrilor Sanatații și Muncii sa corecteze DE URGENȚA coeficientul de salarizare care creeaza „discrimiari” intre categoriile profesionale implicate in actul medical. Normalizarea pe care s-a sperat ca o va aduce Legea salarizarii unitare…

- "In primul rand, vom scoate din randul pensionarilor pe cei care nu au cotizat zece ani, nu au un stadiu minim de cotizație. Adica cei cu pensia minima. Culmea este ca aceștia i-au prins din urma pe cei care au cotizat 15-20 de ani. Ei vor avea un statut de asistat social și vor fi intr-o legislație…

- Sorina Pintea a mai sustinut ca devine imperios necesar sa se discute despre legea vaccinarii. 'Ca noutate pot sa va spun ca saptamana aceasta am mai inregistrat 126 de cazuri noi de rujeola, saptamana trecuta - 64 de cazuri noi. Deci devine imperios necesar sa discutam despre legea vaccinarii…

- Ministrul Muncii va vorbi despre Legea pensiilor, va explica si cum se va face recalcularea pensiilor. De asemenea, Lia Olguta Vasilescu va face clarificari in ceea ce priveste noua grila de salarizare. Asteptam intrebarile dvs. pentru ministrul Muncii pe adresa de e-mail stireata@rtv.net. …

- Premierul Viorica Dancila a prezentat, joi, in ședința Executivului, principalele prevederi din Ordonanța care iși propune sa corecteze salariile scazute , in urma reformei fiscale. Ea a dat asigurari ca Guvernul va face totul pentru ca legea salarizarii unitare sa iși atinga obiectivul de a face ordine…

- Ministrul spune ca veniturile vor crește, numai ca, in cazul anumitor categorii, majorarile vor fi mai mici, iar cei mai afectați vor fi angjații din Minister. In urma cu puțin timp, ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a venit cu lamuriri in ceea ce privește salariile angajaților din acest sector,…

- „S-a stiut ca la aproximativ 3% dintre bugetari vor scadea salariile inca din luna mai a anului trecut. Eu am anuntat acest lucru de mai multe ori, in mai multe interviuri”, a declarat ministrul Muncii și a explicat ca nu a pornit de la inceput de la ideea scaderii vreunui salariu, dar pentru a respecta…

- In urma cu aproape 3 ani (martie 2015), a fost asumata public demararea proiectului primelor 3 spitale regionale: Cluj, Iași, Craiova ( http://m.mediafax.ro/…/banicioiu-incepe-constructia-a-trei-… ). Timp de 3 ani, deci, nici celor 3 medici-miniștri PSD ai sanatații (N.Banicioiu, P.Achimaș-Cadariu și…

- Fosta prezentatoare de televiziune Magda vasiliu a lansat un nou atac la adresa sistemului de sanatate din Romania. De data aceasta, vedeta și-a varsat of-ul vizavi de neputința de a gasi medicamente necesare copiilor bolnavi de cancer, nici macar in farmacii. Magda Vasiliu a trecut prin momente dureroase…

- „Urmeaza sa avem o crestere de 4% pe net de la 1 ianuarie 2018. In acelasi timp, vom mai avea una cu 20% din martie pentru profesori, iar sanatatea urca direct pe grila din 2020", a spus ministrul Muncii, potrivit huff.ro. Citeste si Diaspora in stare de soc! Toti romanii plecati la munca…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Sanatatii, Sorina Pintea, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. S-au inregistrat 19 voturi "pentru", 5 - "impotriva" si 3 abtineri. In cadrul audierilor, Sorina Pintea a aratat…

- Al treilea guvern PSD-ALDE de la alegerile parlamentare din 2016 urmeaza sa fie investit astazi. Ministrii Cabinetului condus de Viorica Dancila, prima femeie prim-ministru in Romania, sunt audiati dimineata in comisiile Parlamentului, iar dupa-amiaza, de la ora 15.00, este convocat plenul reunit pentru…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a prezentat vineri, la finalul sedintei Comitetului National Executiv, lista validata a noului Guvern. Cabinetul Dăncilă va avea patru vicepremieri - Paul Stănescu (PSD), Ana Birchall (PSD), Graţiela Gavrilescu (ALDE) şi Viorel Ştefan…

- Ministrul propus pentru portofoliul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, vineri, dupa sedinta CExN, ca prioritatea sa este sanatatea, adaugand ca isi doreste schimbarea mentalitatilor. ''Presedintele Zetea mi-a facut propunerea. (...) Sunt foarte multe de facut, sanatatea este…

- Liderii PSD au luat act de decizia lui Florian Bodog de a se retrage din cursa pentru funcția de ministru al Sanatații, iar in locul acestuia va fi numita Sorina Pintea, managerul Spitalului Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare.Sorina Pintea caștigase un mandat de senator in…

- Liderii social democrati se afla, la ora transmiterii stirii, in sedinta Comitetului Executiv al PSD, in care se valideaza lista ministrilor din Cabinetul Dancila. printre numele noi sunt cele ale Rodicai Nassar, Adrian Dobre sau George Ivascu. Lista vehiculata: Viorel Stefan ,…

- “Legea salarizarii unitare este o mare nedreptate. Ar fi trebuit sa așeze salariații in grile in funcție de cat de mult depinde dezvoltarea economica a Romaniei de domeniul din care fac parte. Privind grilele de salarizare, administrația și instituțiile de forța ale statului sunt domeniile cele mai…

- Mesajul fostului ministru al Sanatatii postat, duminica, pe Facebook, se intituleaza "Despre hotie, crima, fente si floricele" si vorbeste despre cateva "fente" care au fost aplicate de "mai-marii transplantului din Romania, cu domnul Lucan in frunte". Potrivit lui Voiculescu, fenta numarul unu a fost…