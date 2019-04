Stiri pe aceeasi tema

- La aproape o saptamana de la controlul nocturn facut de Sorin Pintea, ministrul Sanatatii, insotita de Bogdan Toader, presedintele Consiliului Judetean Prahova, medicii din Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti transmit un memoriu, in care se declara surprinsi de afirmatiile oficialitatilor, spunand…

- Blocul Operator Central din cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti va fi finalizat si dotat in acest an, a anuntat, vineri, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. "Doamna manager mi-a spus (anul tre...

- Deși in scadere, numarul cazurilor de gripa se menține la peste 3.000 Ministrul sanatații Sorina Pintea. Foto: Agerpres Ministrul sanatații, Sorina Pintea, afirma ca nu se poate vorbi înca despre o evoluție descrescatoare a cazurilor de gripa. Potrivit datelor Institutului Național de…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatații, a anunțat epidemie de gripa in Romania, dupa ce in ultimele trei saptamani s-a constatat o evolutie epidemica a gripei, intrucat in a treia saptamana s-au inregistrat un numar cazuri peste estimari, insa tulpina este una cu manifestari usoare si medii.

- „In urma cu vreo patru luni, fara sa ii fi cerut, o multinaționala imi oferea, in calitatea mea de șef al secției de chirurgie plastica din Spitalul Clinic Județean de Urgența Brașov, o sponsorizare, care mie, neobișnuit cu astfel de gesturi spontane, mi-a parut importanta”, si-a inceput postarea pe…

- Sorina PINTEA, ministrul Sanatatii a prezentat prioritatile Romaniei in cadrul Comisiei pentru mediu, sanatate publica si siguranta alimentara ENVI din Parlamentul European, in contextul detinerii Presedintiei Consiliului UE.Timp de o ora si jumatate, ministrul roman al Sanatatii a prezentat prioritatile…

- "Suntem in pragul unei epidemii de gripa, avand in vedere ca saptamana trecuta numarul cazurilor de gripa a depasit numarul cazurilor estimate, saptamana trecuta a fost saptamana epidemica. Daca trei saptamani la rand ne confruntam cu acest tip de saptamani (epidemice - n.r.), atunci suntem in epidemie,…

- Sorina Pintea, ministrul sanatații, se afla astazi la Timișoara, intr-o vizita de la care se spera rezolvarea mai multor probleme ale sectorului sanitar ... The post Ministrul sanatații, in vizita de lucru la Timișoara appeared first on Renasterea banateana .