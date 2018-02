Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul aerian privat Blue Air suspenda zborurile pe ruta Timisoara - Iasi - Cluj incepand cu data de 17 februarie 2018, din cauza "frictiunilor create de Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara", a anuntat compania. "Din cauza frictiunilor create de Aeroportul International Traian Vuia…

- Caz socant la Oradea. Un copil de 9 ani, ranit grav intr-un accident rutier, a fost dat afara dintr-un spital. Cei din conducere susțin ca legea ii obliga sa le ceara bani parinților pentru spitalizare, pe motiv ca accidentul s-ar fi produs din cauza baiatului. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea,…

- "Oncologia este una dintre patologiile foarte sensibile, avand in vedere adresabilitatea mare si, din pacate, cresterea exponentiala a numarului de pacienti bolnavi de cancer, a cazurilor noi. Programul National de Oncologie este un program generos, care acopera zona de medicamente. Din pacate, nu…

- Greva japoneza se desfașoara pe toata durata zilei de 1 februarie 2018. La forma de protest participa personalul auxiliar de specialitate și conex din cadrul instanțelor judecatorești și al parchetelor din Timișoara. Toți protestatarii sunt nemulțumiți de efectele trecerii contribuțiilor…

- Infiintarea de noi centre de mari arsi este o prioritate a noului ministru al Sanatatii. La doi ani si trei luni de la tragedia din Colectiv, Romania are mai putin de 20 de paturi pentru astfel de pacienti, toate in Capitala. Patru centre urmeaza sa fie deschise la Timisoara, Iasi si...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a precizat marti ca s-a deplasat la birou cu masina condusa de soferul institutiei si ca nu vede de ce ar avea nevoie de angajatii Serviciului de Protectie si Paza (SPP), declaratia sa fiind facuta în contextul în care presa centrala a transmis ca premierul…

- Anton Anton a fost membru PNL, iar in 2008 a candidat la alegerile parlamentare din partea liberalilor, fara succes. Conform propunerilor pentru noul guvern al partidului condus de Dragnea, in alianța cu ALDE, Anton Anton ar urma sa fie noul ministru al Energiei, din partea ALDE. Anton…

- Echipamente de radioterapie pentru Institutul Oncologic din Cluj Saptamana viitoare, Ministerul Sanatatii va semna contractele pentru achizitia echipamentelor de radioterapie cu care vor fi dotate centrele de radioterapie din cadrul Spitalului Municipal Oradea, Spitalului Judetean Craiova si Institutul…

- Cititoarea ne-a trimis poze cu „una dintre cele mai bogate comune din Romania” dupa cateva ore de ploaie. Pozele sunt facute miercuri, 17 ianuarie, 2018, in parcul central, pe strazi și in stația de autobuz. „Acolo unde pamantul este considerat aproape la fel de valoros ca aurul,…

- Dorel Giurgiu este diferit. Nu este așa cum ne-am obișnuit sa fie artiștii de la Eurovision. Pare un om in lumea lui, un om simplu care iși vede de treaba. Cat despre mișcarea scenica, și la acest capitol puncteaza intr-un fel sau altul. Dorel Giurgiu a participat și anul trecut la Eurovision, iar…

- The Rezidor Hotel Group, una din cele mai importante companii hoteliere din lume, anunta constructia unui hotel Radisson Blu in cartierul ISHO din Timisoara, dezvoltat de omul de afaceri Ovidiu Sandor. Astfel, portfoliul The Rezidor Hotel Group in Romania creste la patru hoteluri, doua in curs de…

- Patru echipe din Romania, dintre care doua din Timișoara, au participat la finala concursului internațional de programare „Zero Robotics”, organizat de Institutul Tehnologic din Massachusetts...

- Elena Mateescu, directorul Administratiei Nationale de Meteorologie, a transmis, marți, un avertisment in ceea ce priveste repetarea episodului de la Timisoara, cand o furtuna deosebit de violenta a maturat tot in...

- Va mai amintiți de micuța Talida, fetița din Drobeta-Turnu Severin care la 5 anișori a fost diagnosticata cu neuroblastrom, dupa ce, in prima faza, medicii le-au spus parinților ca fiica lor are obstucție nazala? Copila, care dupa trei intervenții chirurgicale spera ca in sfarșit a scapat de boala cumplita…

- Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatatii, vorbeste, intr-un mesaj dur postat pe Facebook, despre transplanturile din Romania si cum au fost taraganate procedurile si reglementarile domeniului. ”Daca nu ai reguli, nimeni nu te poate acuza de nimic”, iar in acest timp ”sute sau mii de romani au murit…

- Celia este una dintre cele mai iubite artiste din Romania. Felul sau placut de a fi, iubirea pentru public și pasiunea pentru meseria sa au facut-o mereu sa atraga simpatia publicului. Mesaj emotionant al Celiei la inceput de 2018! Artista a avut un an greu, dar și unul plin de satisfacții. A revenit…

- Aflata la Timișoara, in scurta vacanța a PE, Grapini a transmis o declarație complexa. "Intenționam sa vin cu un mesaj pacificator, pentru ca e prea multa ura in jurul nostru, suntem atat de inverșunați, unii impotriva altora, incat ma mir ca mai rezista țara asta minunata, intr-o astfel de…

- Dragi membri C.A.R.P., voluntari, colaboratori, simpatizanți și nemembri, dragi romani, Cu prilejul sarbatorilor de iarna, va transmit gandul cel bun de pace, de sanatate și, mai cu seama, de speranța in mai bine și frumos, atat pentru dumneavoastra, cat și pentru Romania. Dragi prieteni, anul 2017…

- Romania sta pe un butoi de pulbere. Coalitia PSD-ALDE a modificat in Parlament legile justitiei, desi a fost contestata la scena deschisa. Ambasadorii, procurorii, judecatorii, dar si protestele de strada nu i-au oprit pe cei de la putere. In acest context, sefa Tribunalului Timiș, judecatorul Adriana…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, vineri, despre proiectul de lege privind statutul Casei Regale, al carui inițiator este, alaturi de Calin Popescu Tariceanu, ca ”este o discuție foarte serioasa, despre simboluri”, și ca nu va incuraja o discuție simplista, in privința beneficiilor Casei Regale,…

- Compania aeriana low-cost Ryanair nu a reusit sa evite prima greva a pilotilor din istoria sa, dupa ce vineri pilotii din Germania au oprit activitatea timp de patru ore, transmit Reuters si DPA. Joi, sindicatul pilotilor Vereinigung Cockpit (VC) informase ca vor avea loc vineri miscari de…

- Institutul Cantacuzino a trecut oficial in subordinea Ministerului Apararii Nationale (MApN). Vineri ministrul Sanatatiii, Florian Bodog, si cel al Apararii, Mihai Fifor, au semnat protocolul de predare-primire. Ministrul Sanatatii a susținut ca productia de vaccinuri va incepe in minimum doi ani. „Asa…

- "Dragi romani, La 28 de ani de la Revoluția Romana, suntem in doliu național și, cu regret o spun, in doliu moral. Scanteia de la Timișoara a determinat, in acel memorabil 16 decembrie 1989, schimbarea la fața a țarii intregi, cu un preț imens, platit de cei care au pus speranța mai…

- "In 14 decembrie mi s-a nascut mama și mi-am ingropat tatal. S-a nascut și Meșterul Beligan... (așa ii placea sa i se spuna Meșterul nu Maestrul) 14 decembrie este prima zi de doliu național pentru Regele meu, Regele Mihai I al Romaniei. E zi de doliu național pentru Romania. Romania…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a aprobat Ordinul care prevede modul de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru tratamentul pacientilor cu arsuri grave, in cadrul programului de actiuni prioritare (AP-ARSURI) care asigura fondurile necesare pentru cazurile de mari…

- Romfilatelia va introduce in circulatie, miercuri, marca postala 'In memoriam, Regele Mihai I (1921-2017)', cu valoarea nominala de 8 lei, ilustrand portretul si monograma Regelui, in semn de profund respect pentru ultimul rege al Romaniei, emisiunea fiind disponibila in magazinele Romfilatelia din…

- 'Dupa pozitia Departamentului de Stat, dupa pozitia Uniunii Europene, iata ca astazi se anunta ca si la nivelul Consiliului Europei GRECO va lua in dezbatere situatia din Romania si din Polonia referitoare la justitie. Nu poti sa te faci ca nu vezi ca la nivelul Uniunii Europene, la nivelul partenerului…

- Liderii PNL, USR si Romania 100, Ludovic Orban, Dan Barna si Dacian Ciolos, au fost prezenti, duminica, la o conferinta sustinuta de organizatiile civice, ei fiind invitati pentru consultari si pentru conturarea unui mesaj comun si unitar impotriva demersurilor coalitiei de guvernare PSD-ALDE.

- Premierul Mihai Tudose l-a convocat, miercuri, la ora 10,00, la Guvern, pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, pentru discutii cu privire la lipsa imunoglobulinei de pe piata medicamentelor din Romania, au declarat pentru AGERPRES surse guvernamentale.Conform surselor citate, la intalnirea…

- Ambasada Marii Britanii, prin vocea ambasadorului Paul Brummell, a transmis un mesaj de condoleante Familiei Regale a Romaniei. Paul Brummell le-a marturisit jurnalistilor ca Marea Britanie este alaturi de Romania si de Familia Regala in aceste momente triste."Regele Mihai a fost o figura…

- Premierul Mihai Tudose l a convocat azi pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, intr o sedinta la Guvern pentru discutii cu privire la lipsa imunoglobulinei de pe piata medicamentelor din Romania, conform stiripesurse.ro. Miercuri, la ora 10:00, ministrul Sanatatii a fost convocat la o noua intalnire.…

- "In aceasta noapte, la ora 04.00, dupa ce a trecut de verificarile de calitate necesare, comanda de 2.200 de flacoane de Pentaglobin a plecat spre toate unitatile spitalicesti din tara. De asemenea, in urmatoarele doua saptamani, vor mai ajunge inca 900 de flacoane de Intratec (100 ml), 6.000 flacoane…

- Dupa ce a fost în centrul atentiei prin absenta de la parada, presedintele PSD, Liviu Dragnea, vine cu un mesaj dur la adresa americanilor și pro-americanilor. Declarațiile vin dupa ce recent Departamentul de Stat al SUA a sugerat României sa renunte la modificarile propuse la Legile…

- Mihai Barsan, vicepresedintele de marketing al Ursus Breweries, spune ca producatorul se va concentra anul viitor pe promovarea Timisoreana, cel mai vandut brand de bere de pe plan local, cu o cota de piata de 14-15%. Brandul Timisoreana a ajuns insa si pe alte piete. „Timisoreana…

- Italienii din Romania vor avea, de joi, propria emisiune TV. Aceasta va fi dufuzata pe postul național de televiziune. Inițiativa vine de la Timișoara, și face parte din strategia consulului onorific italian Niccolo Maso de promovare a culturii țarii sale.

- Politistii au acționat pentru verificarea legalitați activitații de taximetrie in zona aeroporturilor internationale Henri Coanda Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova, Bacau si Iasi.In doar 2 ore, au fost verificate aproape 250 de autoturisme, au fost aplicate 112 sancțiuni contravenționale,…

- Romanii petrec, in medie, cinci ore pe zi in fata televizorului. Si cel mai mult se uita la stiri. Este rezultatul unui studiu realizat la inceputul acestui an. E important de subiliniat ca Romania e una dintre putinele tari in care timpul de vizionare este in crestere.

- Cladirea din Timișoara restaurata cu nuci de cocos și nisip de cuarț. Casa Cuza, una dintre cele mai reprezentative imobile din orașul de pe Bega, a prins din nou viața, dupa ce arhitecții au decis sa o renoveze prin metode folosite in premiera in Romania. Puțini sunt cei care știu ca locul respira…

- Femeia avea in jur de 40-50 de ani. Politistii vor face verificari pentru a stabili cauzele decesului. Citeste si: Altercatie violenta in trafic: Ancheta dupa ce un sofer i-a distrus parbrizul unui alt conducator auto Citeste si: Politisti raniti dupa ce un sofer a intrat in masina lor,…

- Doliu in rugby ul din Romania. Astazi, s a stins din viata, la numai 41 de ani, rapus de o boala necrutatoare, Octavian Campian, medicul lotului national tricolor.Mesajul Federatiei Romane de Rugby a fost urmatorul:Federatia Romana de Rugby isi exprima regretul fata de decesul medicului lotului national…

- Statia a fost inaugurata de Enel Energie si aeroportul Traian Vuia din Timisoara. Statia poate alimenta 3 vehicule electrice simultan. In functie de vehicul, statia poate incarca 80% din baterie in 30 de minute folosind alimentarea prin curent continuu, iar pentru cele doua linii de curent alternativ…

- Premierul Mihai Tudose a transmis contestatarilor un mesaj dur la inceputul sedintei de Guvern. Prim-ministrul sustine ca vestea cresterii economice fabuloase inregistrate de Romania atat in trimestrul III, cat si pe intregul an este una proasta pentru cei care isi doreau ca masurile Guvernului sa…

- Joi, 9 noiembrie, la Guvern a avut loc ceremonia de semnare a contractelor pentru dotarea cu sisteme complete de radioterapie a spitalelor judetene din Constanta, Galati si Baia Mare, dar si pentru Spitalul Universitar de Urgenta Elias si Institutul Oncologic Bucuresti. Contractele au fost semnate de…

- Doi turiști romani care au vizitat Israelul au avut o surpriza de proporții. Ghid turistic le-a fost chiar premierul Benjamin Netanyahu. Surpriza de proporții pentru Ioana Isac și Mihai Georgescu, doi romani aflați in vizita in Israel. La coborarea din aeronava, cei doi au fost primiți pe covorul roșu…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, i-ar fi cerut ministrului Justiției, Tudorel Toader, la intalnirea de marți, de la Bruxelles, sa aștepte avizul comisiei de la Veneția inainte ca modificarile legilor justiției sa fie aprobate, potrivit unor surse citate de Politico.eu.Potrivit…

- Consilierul politic al Ambasadei SUA la Bucuresti a atras atentia, la Timisoara, ca Romania are in continuare probleme mari legate de traficul de persoane. El s-a referit la faptul ca victimelor nu li se ofera intreg sprijinul necesar, persoanele afectate au identitatea facuta publica, ceea ce ofera…

- Sindicalistii anunta noi proteste. Decizia Guvernului de a adopta, miercuri, o ordonanta de urgenta privind transferul contributiilor de la angajator la angajat ii nemultumeste pe sindicalisti. Acestia nu vor renunta la protestele anuntate, care vor avea loc in mai multe orase din tara. 0 …