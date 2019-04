Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi, la Arad, ca doar unele din cele opt unitati mobile de screening de cancer de col uterin achizitionate pentru spitale judetene, cu fonduri de la Banca Mondiala, sunt puse in functiune, pentru ca „unii merg mai incet” si sunt directori de spitale care…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a facut o vizita inopinata la Spitalul Județean Gorj in seara zilei de 26 martie, ca urmare a unor sesizari privind nereguli din cadrul acestei unitați sanitare. De asemenea, ministrul Sanatații a stat de vorba cu personalul medical prezent in spital la acea ora,…

- Ministerul Sanatații renunța la masurile de reformare draconica a sistemului sanitar din regiunea Moldovei prevazute in Masterplanul regional de servicii de sanatate, document pus in dezbatere in urma cu mai puțin de o luna. Aflata in Bacau, Sorina... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat marti ca unitatile medicale care au gresit in ce priveste asistenta medicala acordata populatiei vor avea autorizatia de functionare suspendata. ‘Aspectele constatate in aceste zile ma fac sa mergem inainte. Unitatile private care au gresit in a acorda…

- Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED) o critica pe Sorina Pintea, sustinand ca in lipsa unui raport privind situația din toate unitatile sanitare private, afirmatiile ministrului Sanatații sunt menite sa atraga atentia in mod negativ asupra intregului sistem de sanatate privat."Instituțiile…

- Recomandarile specialistilor dupa declararea epidemiei de gripa: “Apa si sapunul sunt sfinte! Trebuie sa ne spalam si in nas!” Ministerul Sanatatii a declarat epidemie de gripa, dupa ce s-au inregistrat 3 saptamani epidemice consecutiv și 54 de decese din cauza bolii. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea…

- „Da, s-a constatat epidemie, avand a treia saptamana epidemica. Gripa evolueaza pe tot teritoriul tarii, chiar daca la intensitati diferite. Din fericire, aceasta gripa este datorata unei tulpini care are forme usoare si medii de manifestare. Tulpina este inclusa in vaccinul achizitionat de catre Ministerul…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca, in primele trei zile ale acestei saptamani, la nivelul unitatilor scolare au fost raportate 5.823 de cazuri de imbolnaviri de gripa, iar acest numar...