Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai multe cazuri confirmate rujeola au fost raportate in judetele Vaslui (35 de cazuri), Bacau si Suceava (cate 15 cazuri), Iasi (12 cazuri), Prahova (11 cazuri). Si in Bucuresti au fost confirmate 3 cazuri de imbolnavire cu rujeola in perioada 5 - 9 februarie. Numarul total de cazuri…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a vorbit vineri seara, in cadrul unei emisiuni TV, despre cresterea salariilor cadrelor medicale. „In acest an, salariile medicilor vor inregistra cresteri semnificative. Pot sa spun ca suntem un domeniu fericit. Salariile se vor majora incepand cu 1 martie 2018.…

- "Astazi am inregistrat al 17-lea deces din cauza gripei. O pacienta de 78 de ani a decedat la Institutul 'Marius Nasta'. Sezonul de gripa a demarat mai tarziu. Din fericire, nu putem vorbi despre o epidemie de gripa. Exista focare locale - Bucuresti, Iasi, Constanta, cu posibilitate de extindere…

- "Ca noutate pot sa va spun ca saptamana aceasta am mai inregistrat 126 de cazuri noi de rujeola, saptamana trecuta - 64 de cazuri noi. Deci devine imperios necesar sa discutam despre legea vaccinarii obligatorie. Dar nu este vorba de obligatia parintelui de a-l vaccina pe copil, sau, ma rog, vine…

- Un nou deces provocat de gripa a fost confirmat in Bucuresti, la o femeie de 78 de ani. Anuntul privind cel de-al 17-lea deces provocat de gripa a fost facut vineri de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Nu se cunoaste inca daca femeia de 78 de ani, confirmata…

- Inca o persoana a decedat din cauza gripei, in prezent numarul deceselor provocate de virusul gripal ajungand la 17. Purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Oana Grigore, a declarat ca, pana astazi, 17 persoane au murit din cauza virusului gripal. Ultimul caz inregistrat este cel al unei persoane…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca exista probleme cu 3% dintre angajatii din sistem in privinta salariilor, in sensul ca acestea vor fi diminuate incepand cu luna martie, precizand ca este vorba de cei din aparatul central, informeaza AGERPRES . “Am facut de dimineata acest studiu…

- "De la 1 martie 2018, salariile medicilor si asistentilor medicali cresc la nivelul salariilor de baza stabilite pentru anul 2022. In acest context, incepand cu 1 martie 2018, salariile de baza ale medicilor si asistentilor medicali, salariile brute, vor creste fata de luna ianuarie cu salariile…

- Ministrul Muncii va vorbi despre Legea pensiilor, va explica si cum se va face recalcularea pensiilor. De asemenea, Lia Olguta Vasilescu va face clarificari in ceea ce priveste noua grila de salarizare. Asteptam intrebarile dvs. pentru ministrul Muncii pe adresa de e-mail stireata@rtv.net. …

- Alte opt persoane au murit, în ultimele zece zile, din cauza virusului gripal, numarul deceselor ajungând la 16. De la începutul sezonului 2017-2018 au fost înregistrate 16 decese confirmate cu virus gripal, din care 11 tip A, subtip (H1)pdm09 si 5 tip B, fata de 21 in sezonul…

- Ministrul Sanatatii anunta scaderi de salarii la functiile de conducere din minister si la consilieri. Salariile personalului medical vor inregistra cresteri semnificative, unele vor depasi 4.000 de...

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a anunțat ca 16 persoane au murit, în acest sezon, de gripa. ”Sezonul de gripa din pacate la noi a început mai târziu, dar nu avem o epidemie, avem focare locale. 16 persoane au decedat”, a afirmat Sorina…

- „Salariile personalului medical vor inregistra cresteri semnificative, iar salarizarea din domeniu va ajunge pentru prima data aproape de nivelul inregistrat in Uniunea Europeana, astfel ca unele salarii vor depasi 4.000 de euro pentru medic primar anatomie patologica si medicina legala”, a declarat…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a spus, joi, intr-o conferinta de presa, ca in acest moment nu se poate vorbi despre o epidemie de gripa, fiind „doar o circulatie mai intensa a virusului gripal”, care se va prelungi pana in luna aprilie si trebuie luate masuri de siguranta. Ea a precizat…

- De la inceputul sezonului 2017-2018 au fost inregistrate 16 decese confirmate cu virus gripal, din care 11 tip A, subtip (H1)pdm09 si 5 tip B, fata de 21 in sezonul precedent, din care 19 cu virus gripal tip A, subtip H3, 1 cu A(H1)pdm09 si 1 tip A, nesubtipat, potrivit Centrului National…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a spus, joi, intr-o conferinta de presa, ca in acest moment nu se poate vorbi despre o epidemie de gripa, fiind “doar o circulatie mai intensa a virusului gripal” si focare locale, dar imbolnavirile se vor prelungi pana in luna aprilie si trebuie luate masuri de siguranta.…

- Salarizarea din domeniul sanitar va ajunge pentru prima data aproape de nivelul inregistrat in Uniunea Europeana, astfel incat unele salarii vor depași 4 mii de euro dupa maririle de la 1 martie, a subliniat ministrul Sanatații, Sorina Pintea, in debutul unei conferințe de presa. Ea a confirmat ca exista…

- Ministrul Sanatatii: Salariile vor ajunge pentru prima data aproape de cele din UE Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a afirmat, intr-o conferinta de presa, ca salariile brute din sanatate vor creste de la 1 martie 2018, fata de 1 ianuarie, anul curent. "În acest an, salariile personalului…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca salariile medicilor vor creste cu cel putin 70% de la 1 martie. Pintea sustine ca unele salarii vor depasi 4.000 de euro, dupa indexare.

- Salariile medicilor vor creste cu cel putin la 70 de la 1 martie. Anuntul a fost facut de ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, scrie Digi 24.Salariile cresc, de la 1 martie, la nivelul salariului de baza stabilit pentru 2022 in Legea salarizarii, a explicat ministrul. Vor fi cresteri intre 70 si 172…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a explicat ca managementul spitalelor din Romania nu este cel care ar trebui sa fie, precizand ca nu se cunosc procedurile la nivelul unitatilor sanitare, motiv pentru care va face vizite neanuntate in toate spitalele judetene. "Procedurile sunt destul…

- Cluj Napoca, Oradea, Constanta, Iasi, Craiova, Bucuresti si Timisoara sunt orasele in care Iuliana Tudor si echipa emisiunii Vedeta populara de la TVR 1 organizeaza preselectii pentru sezonul al doilea al talent-show-ului de folclor. Incep preselectiile pentru cel de-al doilea sezon Vedeta populara,…

- Florestiul intra in topul celor mai active zone de pe piața imobiliara Cea mai mare comuna din tara, localitatea Floresti de langa Cluj, si-a facut intrarea in topul celor mai active zone de pe piața imobiliara. Acest lucru se explica prin numarul mare de ansambluri rezidentiale nou construite si puse…

- În perioada 19-21 Aprilie 2018, la Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Balți – Republica Moldova, se va desfașura Conferința internaționala MITI 2018, în parteneriat cu Societatea de Matematica din Republica Moldova, Institutul de Matematica si Informatica din Chișinau,…

- Un barbat in varsta de 40 de ani din judetul Iasi a murit din cauza gripei, fiind al patrulea deces inregistrat din cauza virusului gripal in aceasta iarna, transmite News.ro . Conform Centrului National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile, un barbat in varsta de 40 de ani, care avea…

- Un barbat in varsta de 40 de ani din judetul Iasi a murit din cauza gripei, fiind al patrulea deces inregistrat din cauza virusului gripal in aceasta iarna. Conform Centrului National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile, un barbat in varsta de 40 de ani, care avea si alte afectiuni,…

- Compania aeriana romaneasca Blue Air a inregistrat o crestere cu 70% a numarului de pasageri, inregistrand un total de peste 5 milioane in 2017. In anul 2015, compania a transportat doar 2 milioane de pasageri. Cresterea numarului de pasageri s-a bazat pe 104 rute operate regulat…

- Potrivit sursei citate, este vorba despre o femeie in varsta de 69 de ani din Bucuresti, avand conditii medicale pre-existente cunoscute. Ea nu era vaccinata antigripal. De la inceputul sezonului de supraveghere a infectiilor respiratorii acute, a gripei si a SARI si pana la data de 7 ianuarie…

- Compania British American Tobacco (BAT) Romania a anunțat, miercuri, extinderea rețelei de distribuție glo™, cel mai nou produs al companiei care incalzește, nu arde tutunul, pe piețele din șapte mari orașe: București, Constanța, Craiova, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov și Iași, informeaza...

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air a anuntat ca va aloca a 10-a aeronava la Aeroportul Otopeni in iunie. Extinderea flotei va permite companiei sa lanseze trei noi rute din Romania spre Atena, Goteborg si Nisa. Wizz Air va avea in 2018 alocate 24 de aeronave la cele sase baze, Bucuresti, Cluj-Napoca,…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la Antena 3 ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de zece miliarde de euro.”Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de…

- Peste 10.300 de cazuri de rujeola s au inregistrat in Romania de la debutul epidemiei, din care 37 de decese, iar un al 38 lea deces posibil din cauza rujeolei este in curs de investigare, arata ultimele date transmise de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile CNSCBT .In…

- In ultima saptamana, respectiv in perioada 1 - 5 ianuarie au fost confirmate 28 de cazuri de rujeola, in Bucuresti si in sapte judete.Cele mai multe imbolnaviri - sase - s-au inregistrat in judetul Prahova, in Braila au fost cate cinci cazuri, in Bucuresti si in Calarasi cate patru cazuri,…

- Peste 10.300 de cazuri de rujeola s-au inregistrat in Romania de la debutul epidemiei, din care 37 de decese, iar un al 38-lea deces posibil din cauza rujeolei este in curs de investigare, arata ultimele date transmise de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT).In…

- Potrivit statisticilor, in Capitala si in judetul Ialomita s-au inregistrat cate 16 cazuri, in Prahova zece cazuri, in Calarasi sase, in Ilfov cinci, in Harghita patru, in Neamt si Iasi cate trei, in Braila, Constanta si Giurgiu cate doua, iar in Brasov unul. Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola…

- Adus miercuri (13 decembrie) in țara, trupul suveranului a fost depus pentru ultima oara in Sala Tronului, la ora 20:20. De atunci, mii de de oameni așteapta ore intregi sa intre sa-și ia ramas bun de la Rege. Cu excepția zilei de 13 decembrie cand Palatul Regal a fost inchis la miezul nopții,…

- Cele mai mari cresteri de pret consemnate in trimestrul trei al acestui an au fost in Brasov unde valorile de piata pe metru patrat in apartamentele din blocuri au urcat in medie cu 3,2% fata de trimestrul anterior, urmat de Constanta (+2,4%), apoi Bucuresti (+2,3%), Cluj-Napoca (+0,9%) si Timisoara…

- Aproximativ 35.000 de transportatori de persoane vor protesta, miercuri, in Bucuresti si in marile orase din tara, impotriva pirateriei si evaziunii fiscale, avertizand ca vor veni in Capitala pe 20 decembrie, daca nimic nu se va schimba in urma protestului, potrivit unui comunicat al Confederatiei…

- Potrivit ANOFM, in evidente sunt inregistrate 19.198 locuri de munca, cele mai multe, respectiv 3.964, in Bucuresti. Peste o mie de locuri de munca sunt disponibile in judetele Arad – 1.969, Prahova – 1.646 si Sibiu – 1.154. Mai sunt posturi diisponibile in Timis – 841, Iasi – 677, Constanta – 653,…

- Peste 19.000 de locuri de munca vacante sunt disponibile, cele mai multe in Bucuresti, Arad, Prahova si Sibiu, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Cei mai multi angajatori cauta agenti de securitate si muncitori necalificati in industria confectiilor.Potrivit…

- Brasov a devenit in noiembrie al saselea oras din Romania care atinge pragul de 1.000 de euro pe metrul patrat util, dar in orasele mari precum Bucuresti, Timisoara, Cluj si Iasi apetitul cumparatorilor s-a diminuat ca urmare a cresterii ROBOR si a instabilitatii cursului de schimb valutar, potrivit…

- Brasov a devenit in noiembrie al saselea oras din Romania care atinge pragul de 1.000 de euro pe metrul patrat util, dar in orasele mari precum Bucuresti, Timisoara, Cluj si Iasi apetitul cumparatorilor s-a diminuat ca urmare a cresterii ROBOR si a instabilitatii cursului de schimb valutar, potrivit…

- Brasov a devenit in noiembrie al saselea oras din Romania care atinge pragul de 1.000 de euro pe metrul patrat util, dar in orasele mari precum Bucuresti, Timisoara, Cluj si Iasi apetitul cumparatorilor s-a diminuat ca urmare a cresterii ROBOR si a instabilitatii cursului de schimb valutar, potrivit…

- Secretarul adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a anunțat ca PSD va organiza mitinguri concomitent in mai multe orașe printre care București, Botoșani, Suceava, Braila, Constanța și Iași. Social-democrații nu au stabilit inca data pentru protestul impotriva „statului paralel și ilegitim”, conform lui…

- Cu cat se va reduce populația rezidenta a Romaniei pana in 2060 Populația rezidenta a Romaniei se va reduce, pana in 2060, cu valori cuprinse intre 3,6 milioane persoane și 8,8 milioane persoane, iar populația feminina va continua sa fie predominata, conform unui studiu al Institutului Național de Statistica…

- Mobina Construct este o companie de constructii case din lemn din Suceava, ce iese in evidenta prin proiectele semnificative pe care le-a desfasurat de-a lungul timpului, atat in tara cat si in afara acesteia. Totul a inceput de la pasiunea pentru lemn si prelucrarea acestuia si de atunci…

- The Associated Press si Washington Post au scris despre protestele ce din România, mentionând ca românii sunt nemultumiti de activitatea partidului de guvernamânt, pe care l-au numit ”ciuma rosie”. ”Protestatarii, care au avut un mic conflict cu fortele…

- IKEA Romania anunța o creștere cu 14% a vanzarilor in anul fiscal 2017, marcand un nou an cu rezultate financiare record pe piața locala. Potrivit unui comunicat al retailerului sudez, IKEA România a avut vânzări de în valoare de 586.594.326 lei, fără TVA, în creștere…

- Aproape 7.000 de spectatori vor asista la concertele din Bucuresti (17 noiembrie), Iasi (doua spectacole, pe 18 noiembrie) si Constanta (19 noiembrie). Turneul este organizat de Asociatia Culturala Mall 4 Art, in colaborare cu Camera de Cooperare Economica si Culturala Romano-Rusa, sub egida Ambasadei…

- Aproape 7.000 de spectatori vor asista la concertele din Bucuresti (17 noiembrie), Iasi (doua spectacole, pe 18 noiembrie) si Constanta (19 noiembrie).Turneul este organizat de Asociatia Culturala Mall 4 Art, in colaborare cu Camera de Cooperare Economica si Culturala Romano-Rusa, sub egida…