- Sorina Pintea, Ministrul Sanatații, și-a facut un obicei in a vizita spitalele din Romania, cateodata chiar noaptea. A ajuns și la poarta Spitalului Municipal din Gherla vineri seara, in jurul orei 20. A urmat o vizita prin secțiile unitații medicale. Daca la alte spitale din țara, vizita ministrului…

- Ministrul Sanatații anunța ca va continua controalele in spitalele din Romania, verificarile fiind axate pe curațenie și dezinfectare, precum și pe modul in care sunt tratați pacienții. Sorina Pintea a facut controale la patru unitați medicale la finalul acestei saptamani, cele mai mare nereguli…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a vizitat astazi unitați sanitare din județul Arad. Insoțita de parlamentarii PSD de Arad, senatorul Mihai Fifor și deputații Dorel Caprar, Adrian Todor și Florin Tripa, Sorina Pintea a avut la inceput o intalnire cu medicii de la Spitalul Județean Clinic de Urgența…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, miercuri, la Baia Mare, ca a vazut imaginile de la Spitalul de Hematologie din Craiova și de la Spitalul Județean din Deva și va trimite echipe de control sa verifice situația, iar daca se confirma, masurile luate vor fi „drastice”, potrivit Mediafax.Ministrul…

- Ultima „deschindere” a avut loc la Spitalul Județean de Urgența din Ploiești, unde Sorina Pintea a ajuns in control aproape de miezul nopții. Este alerta printre managerii de spitale dupa ce Sorina Pintea a efectuat o noua descindere pe nepusa masa la o unitate medicala și a anunțat ca va continua…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, spune ca a constatat, in urma unui control inopinat la Spitalul Judetean din Ploiesti, ca sunt probleme la Unitatea de Primiri Urgente in ce priveste modalitatea in care sunt tratati pacientii, felul in care li se vorbeste si comportamentul cadrelor medicale, dar…

- MONITORIZARE… Sorina Pintea anunta ca spitalele care nu raporteaza corect numarul cazurilor de infectii respiratorii vor fi amendate. Ministrul Sanatatii mai precizeaza ca Directiile de Sanatate Publica si ministerul vor continua sa faca controale incrucisate in unitatile spitalicesti. In judetul Vaslui,…

- Inca o persoana a murit din cauza gripei. Numarul deceselor provocate din cauza virusului gripal a ajuns la 28, a anunțat marți, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Institutul Național de Sanatate Publica a precizat ca este vorba despre o femeie, in varsta de 75 de…