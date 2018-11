Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii a spus ca trei medici, intre care un rezident, s-au aflat in sala de operatie atunci cand actorul Florin Busuioc a fost supus unei intervenii chirurgicale de montare a unui stent. „Pacientul a beneficiat de interventia medicilor in momentul in care a fost nevoie, la timp,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, miercuri, ca actorul Florin Busuioc a suferit un „infarct major” si confirma faptul ca seful de sectie de la spitalul din Craiova nu a raspuns la telefon, insa acest lucru nu inseamna ca cineva nu si-a facut treaba.

- Ministrul sanatații, Sorina Pintea, a vorbit, la Digi24, despre starea in care se afla actorul Florin Busuioc, care a suferit un infarct, la Craiova. Ministrul sanatații a precizat ca prezentatorul TV nu a fost operat de un medic rezident, ci ...

- Florin Busuioc a avut nevoie urgent de o operatie de montare a unui stent, urmare a unui infarct suferit seara trecuta. Ulterior, s-a vehiculat varianta ca actorul ar fi fost operat de un medic rezident, la spitalul din Craiova, aspect negat, insa, de catre ministrul Sanatatii. “Pacientul a beneficiat…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, miercuri, ca actorul Florin Busuioc a suferit un „infarct major” si confirma faptul ca seful de sectie de la spitalul din Craiova nu a raspuns la telefon, insa acest lucru nu inseamna ca cineva nu si-a facut treaba.

- Ultima apariție la TV a lui Florin Busuioc a fost marți dimineața, la jurnalul matinal al Știrilor PRO TV. Busu nu a prezentat vremea la jurnalul de la ora 19, fiind la Craiova pentru piesa de teatru in care juca. Marți seara, la jurnalul de la ora 19, știrile meteo au fost prezentate de Magda Palimariu.…

- Florin Busuioc a fost operat de urgența noaptea trecuta, dupa ce a suferit un infarct in timp ce era pe o scena din Craiova. La finalul spectacolului “Central Park” in care jucase la Filarmonica Oltenia, mai exact in jurul orei 21:30, actorul s-a plans ca se simte rau si nu mai poate sa respire. Florin…

- Florin Busuioc a suferit un infarct miocardic la Craiova in timpul unui spectacol. Actorul a inceput sa se simta rau, chiar in timp ce era pe scena. Ambulanța a ajuns la fața locului de urgența, iar...