- Olanda si-a rechemat luni ambasadorul de la Teheran pentru consultari dupa expulzarea a doi dintre membrii misiunii diplomatice olandeze in Iran, in urma cazurilor a doi opozanti iranieni ucisi pe teritoriul olandez in 2015, respectiv 2017, transmite AFP si Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Ibrahim al-Masri și-a pierdut slujba de muezin șef (n.r. musulman însarcinat sa anunțe din minaret ora fiecareia dintre cele cinci rugaciuni rituale zilnice) al Moscheei Al-Jazzar, dupa ce oficialii locali au vazut fotografii cu el de la campionatul de culturism din 2017, potrivit Reuters. "Fiecare…

- Premierul palestinian Rami Al-Hamdallah a prezentat demisia sa si pe cea a guvernului sau presedintelui Mahmoud Abbas, o lovitura pentru eforturile de reconciliere cu liderii islamisti Hamas din Gaza, scrie Reuters, potrivit news.ro.Guvernul va continua sa isi indeplineasca functiile pana…

- Alexis Tsipras și Panos Kammenos (ekathimerini.com) Ministrul elen al Apararii elen, Panos Kammenos liderul principalul partid aliat al premierului Alexis Tsipras, si-a anuntat duminica demisia, in semn de protest fața de acordul privind noul nume al Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei. Panos Kammenos…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretele prin care se constata vacantarea functiilor de membri ai Guvernului prin demisia lui Paul Stanescu, la ministerul Dezvoltarii si Lucian Sova, la ministerul Transporturilor. "Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat joi, 3 ianuarie…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut vineri o scurta declaratie de presa dupa sedinta CSAT in care a anuntat ca a respins propunerile venite din partea ministrului Apararii Gabriel Les pentru inlocuirea generalului Nicolae Ciuca de la conducerea Armatei Romane. Seful statului a adresat noi…

- Retragerea Statelor Unite din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) ar putea afecta intregul sistem de control si neproliferare a armelor de distrugere in masa, a declarat marti presedintele rus Vladimir Putin la o reuniune a Ministerului rus al Apararii, notand ca desfasurarea sistemului…

- CHIȘINAU, 14 dec – Sputnik. Directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetica (ANRE), Tudor Copaci, împreuna cu alți doi directori ANRE, Sergiu Ciobanu și Octavian Lungu, au demisionat. Demisia acestora a fost acceptata astazi de Parlament. Potrivit hotarârii…