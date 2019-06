Stiri pe aceeasi tema

- SummaryCandva greu de imaginat, un cancelar ecologist poate deveni o realitate in Germania. Dupa succesul obtinut in scrutinul europarlamentar, Verzii au urcat in sondaje si au depasit in intentiile de vot Uniunea Crestina-Democrata (CDU), partidul Angelei Merkel.

- Peste 1.000 de infecții asociate asistenței medicale (infecții nosocomiale) au fost raportate in primele 4 luni ale anului 2019 de catre 69 spitale din intreaga țara, potrivit unui raport al Autoritații Naționale de Management al Calitații in Sanatate, preluat de Hotnews, in condițiile in care in Romania…

- Nu totul se reduce la bani, spuneam intr-un articol precedent. Iar prin extensie, pot sa va dau asigurari ca nu totul se reduce la salariile marite al medicilor și asistentelor. Ministrul Sanatații anunța, la penultima sa vizita, ca bugetul alocat investițiilor anul acesta pentru acest domeniu este…

- Bundesrat-ul, camera superioara a parlamentului federal german, are in vedere adoptarea unui proiect de lege corespunzator, scrie cotidianul german Saarbruecker Zeitung.Legea urmareste de a se interzice persoanelor sa poate cutite in magazine, statii de tren sau evenimente ample, precizeaza…

- Cancelarul Angela Merkel a sugerat ca nu este dispusa sa cedeze presiunilor SUA de a interzice Huawei Technologies Co., spunand ca nu va lua in vizor furnizori individuali, in timp ce Germania isi inaspreste ceintele de securitate privitoare la retelele mobile, noteaza Bloomberg.

- Firmele germane sunt interesate sa angajeze muncitori calificati care parasesc Marea Britanie din cauza Brexitului, a anuntat miercuri Camera de Comert din Germania (DIHK). Germania, care este cea mai mare economie europeană, are în prezent are un deficit de aproximativ 1,6 milioane de angajaţi…