- Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara a primit o amenda de 5.000 de lei, in urma controlului efectuat, luni, de Directia de Sanatate Publica Timis, dupa ce unitatea medicala a internat pacienti in conditii greu de imaginat.

- 'Cu privire la Timisoara sunt fara cuvinte. Mi-as dori sa nu mai vedem aceste imagini in spitalele din Romania. Tot ce am putut sa fac in acest moment a fost sa cer o informare Directiei de Sanatate Publica Timis, care a demarat un control urgent, a sanctionat spitalul, a sanctionat cadrele medicale…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni seara la Antena 3, ca a ramas fara cuvinte dupa ce a vazut imaginile cu condițiile inumane in care sunt cazați pacienții Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, dar a precizat ca nu are de gand sa taie capete.

- Directia de Sanatate Publica Timis a inceput o ancheta la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara, dupa ce pe Facebook au fost postate mai multe poze cu pacienti internati intr-un salon dezafectat pentru lucrari de modernizare.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a reacționat pentru Stirile B1TV, dupa aparitia in spatiul public a unor noi cazuri halucinante din spitalele din Romania, precum cel de la Timisoara in care au aparut imagini cu saloanele aratand mizerabil, si cel de la Barlad unde pacientii sunt inghesuiti cate…

- ”Anul 2018, Romania, Timisoara, Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes!!! Nu mai am cuvinte sa comentez….cred ca imaginile spun totul…. Spun doar ca mai trebuie sa mergeti la multe concerte, cu spectacole ale marilor artisti, pentru a aduce spitalul la niste conditii putin mai ridicate decat cele…

- Timișoara va fi, peste trei ani, Capitala Culturala Europeana, insa unele instituții arata ca acum doua secole. Este și cazul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș”, unde unele saloane parca fac parte dintr-un lagar de exterminare. Autoritațile spun ca spitalul este in șantier.

- Daca in urma cu doua saptamani, imaginile cu paturi pe holul Spitalului Judetean din Timisoara au facut inconjurul tarii, acum o postare pe Facebook cu un salon din Clinica de Boli Infectioase "Victor Babes" a devenit virala.

- Nascuta in Urseni, comuna Moșnița Noua, doamna profesor Marioara Poenaru a absolvit cursurile Universitații de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” in anul 1975. Și-a construit, apoi, pas cu pas, o cariera de excepție in medicina timișoreana, ocupand funcțiile de medic-șef de policlinica, director de…