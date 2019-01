Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat duminica seara, referitor la medicii rezidenti, ca a lansat o idee, si nu o propunere legislativa, iar statul are nevoie de medici in Romania si este interesat de tinerii medici, avand in vedere ca...

- „Propunerea prezentata de actualul Ministru al Sanatații, doamna Sorina Pintea, prin care medicii rezidenți ar fi obligați sa ramana in țara pentru un anumit numar de ani nu este considerata optima de catre Federația Asociațiilor Studenților in Medicina din Romania (FASMR). Chiar și in contextul…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ieri, ca ar vrea ca medicii rezidenti sa fie pbligati intr-un fel sa ramana si sa profeseze in tara. Iata declaratia: Ne gandim la un contract, la un act aditional la contractul de munca ...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat marti intr-o conferinta de presa ca in mediul rural sunt aproximativ 700 de cabinete de medici de familie neocupate si a spus ca are in vedere o modalitate de a-i face pe medicii rezidenti sa stea in tara un anumit numar de

- Florin Busuioc a fost dus direct in sala de operații, dupa ce i s-a facut rau pe scena dupa un spectacol susținut, marți seara, la Craiova. Actorul a suferit un infarct miocardic și a fost transportat la Spitalul de Urgența din oraș unde i s-a montat un stent. Marți seara, dupa ce a susținut un spectacol...…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat in aceasta dimineața ca urmeaza sa trimita o echipa de control la sediul Ambulanței Dolj pentru a stabili daca medicii de aici au facut tot ce era posibil in cazul fotbalistului Ilie Balaci. Se ...

- Ministrul Sanatatii a spus ca a fost constituita o echipa care se va deplasa la Craiova pentru a efectua un control la Serviciul Judetean de Ambulanta. Sorina Pintea a spus ca ministerul s a autosesizat din cauza suspiciunilor familiei. "Impreuna cu domnul Raed Arafat am constituit o echipa de control…

- Medicii nu sunt pregatiti suficient in sistemul de educatie, anunta ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. Aceasta a transmis ca a sugerat reprezentantilor universitatilor de medicina ca examenul de rezidentiat sa fie mai serios. Pintea a spus ca trebuie sa fim „putin mai exigenti” in ceea ce priveste…