- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, joi seara, la Brasov, ca tanarul ranit in explozia de la Piatra Neamt este, la aceasta ora, in drum spre Belgia, parerea ei personala fiind ca Romania nu poate trata in acest moment pacienti cu arsuri mai mari de 50% din suprafata corpului.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, joi seara, la Brasov, ca tanarul ranit in explozia de la Piatra Neamt este, la aceasta ora, in drum spre Belgia, parerea ei personala fiind ca Romania nu poate trata in acest moment pacienti cu arsuri mai mari de 50% din suprafata corpului. …

- Ministrul sanatații, Sorina Pintea, a anunțat, in aceasta seara ca centrele de arși de la Timișoara și Iași vor fi dotate in luna martie a anului viitor. In ceea ce privește spitalele regionale care urmeaza sa fie construite la Iași, Cluj și Craiova, ministrul Sorina Pintea a spus ca Romania cauta fonduri…

- La trei ani de la tragedia din Colectiv, Romania nu mai are banca de piele, vitala pentru marii arși. Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a explicat la Digi24 cum s-a ajuns la aceasta situație, deși in 2014 se facusera planuri pentru crearea a patru banci de piele.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni, la Digi 24, ca Romania are in prezent un numar de 11 paturi pentru marii arsi, adaugand ca in cazul unei tragedii precum cea de la Colectiv s-ar apela la ajutor extern. ‘In acest moment avem viabile 11 paturi (pentru marii arsi – n.r.). Atat. Nicio…

- Ministrul Sanatații susține ca se lucreaza la realizarea unei banci de piele, dupa ce singura existența in Romania a fost suspendata, Sorina Pintea precizand ca era mai mult o improvizație"In urma cu 2 ani, banca de piele a primit un plan de conformare pentru ca era mai mult o improvizatie,…