Ministrul Sănătăţii, despre Florin Busuioc: Are parte de "cele…

Ministrul Sanatatii a spus ca trei medici, intre care un rezident, s-au aflat in sala de operatie atunci cand actorul Florin Busuioc a fost supus unei intervenii chirurgicale de montare a unui stent.

„Pacientul a beneficiat de interventia medicilor in momentul in care a fost nevoie, la timp, practic el a fost resuscitat de echipele SMURD, transportat la unitatea de primiri urgente, acolo i s-a facut o procedura initiala tromboliza, iar apoi a fost stentat in 3 ore de la producerea infarctului. A fost un infarct masiv. Medicul care a stentat este un medic primar, medicul rezident despre…