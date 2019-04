Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat vineri, la Botosani, ca nu este cazul ca populatia sa intre in panica dupa cazul de meningita meningococica soldat cu decesul elevei de la Colegiul National Gheorghe Lazar din Bucuresti, subliniind ca exista de la doua pana la cinci cazuri pe an din acest…

- Pintea a declarat, vineri, la Botosani, ca acest caz este unul "nefericit", insa a precizat ca numarul imbolnavirilor cu meningita meningococica nu depaseste, la nivel national, cinci cazuri pe an. "Este o boala provocata de o bacterie care, din pacate, poate sa duca la moarte intr-un timp destul de…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, depune plangere penala impotriva reprezentanților unui mall din Capitala unde funcționeaza un salon in care se fac diverse intervenții estetice. Ea susține ca, deși a fost inchis de Directia de Sanatate Publica, cabinetul face in continuare ...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca Directia de Sanatate Publica monitorizeaza cazul de la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Capitala, ea precizand ca s-au prelevat probe care au fost trimise pentru analize la Institutul Cantacuzino.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, spune ca Matteo Politi, cel care a lucrat pentru cinci unitati medicale din Romania fara sa aiba acest drept, ar fi avut si o polita de malpraxis din luna februarie 2018, adaugand ca sunt in desfasurare mai multe controale pentru a vedea exact ce fel de proceduri…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat, miercuri, referitor la cazul italianului care a operat in clinici private deși avea doar 8 clase, ca existau sesizari in ceea ce-l privește din noiembrie și ca acum sunt verificate toate parafele eliberate de Direcția de Sanatate Publica in 2018."Instituțiile…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, considera ca este vorba despre coruptie in cazul functionarei de la Directia de Sanatate Publica care i-a eliberat codul de parafa cetateanului italian care pretindea...

- Ministrul Sanatații a declarat pentru jurnaliști ca a aflat din presa despre italianul cu opt clase care a convins patru clinici din Romania ca este chirurg plastician și a facut zeci de operații.