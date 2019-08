Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a pornit, duminica, spre Spitalul de Neuropsihiatrie Sapoca pentru a coordona ancheta interna care se desfasoara acolo si pentru a oferi tot sprijinul procurorilor. ”Orice eroare de procedura trebuie corectata prompt pentru a preveni astfel de drame”, a scris Pintea…

- Un incident șocat a avut loc in noaptea de sambata spre duminica la Spitalul de Psihiatrie Sapoca din Buzau. Un pacient a omorat patru bolnavi, iar alți noua au fost raniți grav dupa ce au fost atacați și loviți cu bestialitate de barbat. Este vorba de un pacient de 38 de ani care fusese internat…

- Barbatul ranit in furtuna din Grecia si care si-a pierdut copilul si sotia in timpul calamitatilor a ajuns cu o ambulanta, in aceasta dimineata, la Spitalul de Urgenta din Cluj. A ajuns constient si cu o stare a sanatatii stabila. Dupa ciclonul care a lovit statiunea greceasca Halkidiki, romanul ranit…

- Marcel Ionel Lepa, barbatul care a ucis un politist in urma cu o saptamana s-a sinucis, luni dimineata, in Penitenciarul Popa Sapca din Timisoara. Conducerea penitenciarului a dechis o ancheta, pentru a stabili cum a fost posibil. Potrivit unor surse judiciare, Marcel Ionel Lepa s-a spanzurat cu un…