- Conducerea Spitalului Județean de Urgența Satu Mare – incepand cu managerul Adrian Marc -, precum și distinsul Consiliu de Administrație al instituției urmeaza sa suporte drastice modificari ale atribuțiilor lor. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a reiterat ieri, 19 august 2019, faptul ca 80% dintre…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat ca managerul Spitalului Sapoca a demisionat. Totodata, ea a precizat ca numarul deceselor in urma atacului de la spital a crescut la cinci, intrucat pacienta de 88 de ani care fusese internata la Spitalul Floreasca a murit in cursul noptii. Sorina Pintea…

- Astazi, 23.07.2019, o delegație a Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) condusa de președintele Alexandru Cumpanașu, a avut o intalnire de lucru cu Ministrul Sanatații, doamna Sorina Pintea. In cadrul intalnirii avute, ministrul Pintea a prezentat reprezentanților CNMR Pactul pentru…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat luni ca raportul de control de la Casa Nationala de sanatate (CNAS) va fi trimis la DNA din momentul in care va fi finalizat deoarece „exista fapte de natura penala”. Sorina Pintea a declarat ca exista suspiciuni de natura penala in legatura cu blocarea…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat luni, dupa ședința de urgența de la minister ca raportul de verificare a Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, in legatura cu blocarea cardurilor de sanatate, va ajunge la DNA. „Controlul inceput in luna iunie va fi finalizat in urmatoarele 7 zile si…

- Intrebata, joi, la Bistrita, ce parere au medicii despre ideea ca activitatea din spitale sa fie verificata de pacienti „sub acoperire”, Sorina Pintea a spus ca a discutat cu acestia despre acest proiect si ca nu a simtit ostilitate.

Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat ca va trimite in spitale pacienti sub acoperire pentru a depista cadrele medicale care iau spagi de la bolnavi.

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea a spus ca se pun bazele a patru centre de trombectomie mecanica, demersul fiind ingreunat, in prezent, din cauza lipsei de personal. Astfel de centre funcționeaza in Targu Mureș, București și Timișoara.Ministrul Sanatații, Sorina Pintea a declarat, marți,…